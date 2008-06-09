Бут объяснил свой выход из коалиции

Юрий Бут, прошедший в парламент по квоте "Народной самообороны" прокомментировал "Сегодня", свой выход из коалиции.

"Раз уж я заявил о своем выходе, так это значит, что я прекращаю участвовать в голосованиях коалиции, ее заседаниях и собраниях. Свое решение могу объяснить тем, что сейчас там доминирует БЮТ, а эта политическая сила фактически противостоит политике президента. Иногда происходили абсолютно вопиющие факты, как, например, то, что коалиция решила заблокировать трибуну перед выступлением в парламенте Ющенко, или попытки провести антинародные законы. Получилось, что парламентское большинство перестало выполнять свои обещания, которое дало народу, перестало быть опорой Ющенко в парламенте", - отметил нардеп.

"Репрессий" в связи со своим решением г-н Бут не боится. А то, что такие вполне реальны, уже недвусмысленно заявил "нунсовец" Роман Зварич. Он обратился в ГПУ и СБУ с просьбой проверить информацию о сотрудничестве Бута с ФСБ России, а кроме того, проверить законность получения Бутом украинского гражданства. На эти заявления Зварича сам Бут ответил, что это все слухи и сплетни, которые не имеют отношения к реальности, а все документы он получил законно, пишет газета.