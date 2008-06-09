Черновецкий созывает сессию Киевсовета

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ принял решение созвать первое пленарное заседание II сессии Киевского городского совета VІ созыва 10 июня в 14.00.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

По данным пресс-службы, соответствующее решение городской председатель принял, в частности, учитывая необходимость рассмотреть большое количество вопросов, которые нуждаются в неотложном решении для обеспечения бесперебойной жизнедеятельности города, обращения правительства Украины и НАК «Нафтогаз Украины» относительно решения проблем газоснабжения, публичное обращение Блока Виталия Кличко, а также письменное предложение о созыве сессии Киевского городского совета более одной трети депутатов Киевского городского совета.

На рассмотрение первого пленарного заседания II сессии Киевского городского совета VІ созыва будут внесены следующие вопросы:

О создании счетной комиссии II сессии Киевского городского совета VІ созыва;

О создании рабочей группы по подготовке Регламента работы Киевского городского совета VІ созыва;

О создании рабочей группы по подготовке предложений относительно формирования постоянных комиссий Киевского городского совета VІ созыва;

Об избрании заместителя городского председателя - секретаре Киевского городского совета;

О внесении изменений в решение Киевского городского совета от 17.01.08 №3/4475 «О бюджете города Киева на 2008 год» относительно необходимости обеспечения бесперебойного газоснабжения города Киева в связи с повышением цены на газ и решение других безотлагательных вопросов.