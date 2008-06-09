Костенко подозревает, что регионалы будут блокировать ВР до каникул

Народный депутат Украины ("Наша Украина - Народная Самооборона") Юрий КОСТЕНКО считает, что фракция Партии регионов будет блокировать работу Верховной Рады до летних парламентских каникул.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил 7 июня в Полтаве.

«Партия регионов будет использовать факт выхода из коалиции двух депутатов, будет снова блокировать работу Рады... Думаю, что до парламентских каникул работа Верховной Рады будет заблокирована», - сказал Ю.КОСТЕНКО.

Он также заявил, что считает поступок депутатов, вышедших из коалиции, втягиванием Украины в очередной кризис для полной смены власти.

Также депутат сообщил, что сейчас фракции Партии регионов и Блока Литвина ведут переговоры о других форматах коалиции.

Как сообщал УНИАН, 6 июня председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК на заседании парламента зачитал заявления народных депутатов Украины Игоря РЫБАКОВА (фракция БЮТ) и Юрия БУТА (фракция НУ-НС) о выходе из коалиции.

Лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ 6 июня заявил, что ведет переговоры о возможном новом формате коалиции в Верховной Раде.

"Мы находимся в переговорном процессе и в парламенте, и за пределами парламента. Это не является секретом. Обсуждаются различные возможные конфигурации коалиции, и этот процесс постоянно идет", - сказал В.ЯНУКОВИЧ.