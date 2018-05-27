Евгений Жовтяк: Чтобы избежать импичмента, у Ющенко только один выход - распустить парламент

Двоевластие в Киевской области затянулось: восстановленный судом в должности главы облгосадминистрации Евгений Жовтяк вышел из больницы, но его кабинет заняла назначенная на эту должность Вера Ульянченко. Своим подчиненным она сказала:” Пока не закончатся суды, увольнять никого не буду...”

Неизвестно, как дело будет рассматриваться дальше, но на данный момент есть решение только Киево-Святошинского суда, вынесшего решение о том, что Президент должен восстановить Жовтяка в должности главы областной госадминистрации. На вопрос УНИАН отвечает Евгений Жовтяк.

Евгений Дмитриевич, полтора месяца назад суд признал, что вас уволили безосновательно, но до сих пор дня реакции Президента нет. Почему?

Реакция есть. Министерством юстиции от имени Президента подана апелляционная жалоба, но судебное заседание по этой жалобе еще не назначено. В то же время решение Киево-Святошинского суда о восстановлении меня на работе подлежит незамедлительному выполнению. А это означает, что Президент должен был издать соответствующий указ.

К сожалению, этого не только не произошло, но и со стороны Министерства юстиции делалось и делается все, чтобы затянуть процесс. Сначала министр юстиции вынудил судебного исполнителя обратиться в суд за разъяснением – как именно выполнять решение суда. Необходимости в этом не было, потому что законодательство предусматривает все средства, положенные для того, чтобы выполнить решение суда. Все же законопослушный исполнитель выполнил предписание, или пожелание, министра и 20 июля суд опять разъяснил, что решение о восстановлении меня на работе принято на основании действующего законодательства, оно не нуждается в каких-то дополнительных средствах к исполнению и следует действовать так, как указано в законодательстве. Оно у нас одно – и для простого человека, и для Президента. А это опять же означает, что после такого решения суда Президент должен был немедленно издать указ о возобновлении меня на работе. Если бы уважал закон.

Вы думаете, Президент его не уважает?

Я привожу факты. Хотя я и до сих пор убежден, что вся эта неприятная история возникла только из-за того, что советники и юристы в окружении Президента, в который раз его просто подставили. Вместо того, чтобы рекомендовать Президенту как гаранту соблюдения законов и Конституции выполнить решение суда и решить эту проблему согласно действующему законодательству, они всяческии затягивают дело и давят на судебную систему.

Есть ли у Вас такие факты?

20 июля суд ясно указал: никакой особой процедуры выполнения решения суда для Президента не будет, он должен выполнить это решение так, как велит законодательство. Министр юстиции хотел разъяснения и получил его. Казалось бы, уже после этого постановление о принудительном выполнении решения суда вступит в силу. Но в Министерстве юстиции нашли еще один способ проволочки – решение суда там просто отложили в сторону и не допускают его к государственному исполнителю. За десять дней этому решению даже не присвоили входящий номер и не расписали, кто будет заниматься его непосредственным исполнением. Из чего я заключаю, что министр юстиции продолжает оказывать давление на судебную систему и на государственную систему исполнительной службы с тем, чтобы блокировать выполнение законного решения суда о немедленном восстановлении меня на работе.

Наверно, способов затягивания дела можно найти много, но должен быть и механизм того, как добиться выполнения судебного решения?

Законом предусмотрено, что в случае, если ответчик добровольно не выполняет решения суда, он должен быть оштрафован. Если не выполняет после этого, налагается еще один штраф. А если и после двух административных штрафов должностное лицо не выполняет решения суда, государственный исполнитель должен обратиться в суд с ходатайством о возбуждении уголовного дела. Что касается ответчика в этом деле, то здесь есть определенный нюанс. Согласно законодательству, Президент пользуется неприкосновенностью и Конституция защищает его от уголовного преследования. Поэтому в этом случае после двух штрафов государственный исполнитель должен обращаться не в суд, а в Верховную Раду Украины, имеющую определенные полномочия, если Президент нарушает Конституцию Украины.

Такое действительно может произойти?

По закону Украины “Об исполнительном производстве” государственный исполнитель обязан действовать именно так. Иначе он сам станет нарушителем закона. Я все-таки надеюсь, что среди советников Президента найдется хотя бы один, опирающийся на здравый смысл, а не на ненависть ко всему украинскому, и он посоветует Президенту выполнить решение суда. Десять лет подряд я был в оппозиции, голодал на площади, первые две недели Помаранчевой революции ночевал на Майдане (этого, кроме Романа Безсмертного, не сделал ни один „вождь”), а затем поехал в Донецк, когда „вожди” прятались за спиной Ющенко на сцене Майдана – и все это делалось ради того, чтобы мы имели демократическое, правовое государство.

Теперь я вижу, как люди, окружившие Ющенко, игнорируют законы и подталкивают к этому самого Президента. Поэтому я считаю своим долгом сделать все, чтобы никто никогда не посмел освобождать человека безосновательно – дворник это будет или министр. Юристы знают: закон на моей стороне и рано или поздно я это докажу. Думаю люди меня поймут. И Президент. Со временем.

Странно, что Вы до сих пор считаете, будто бы позицию Президента формирует его окружение. Может, уже пришло время возложить ответственность на него самого?

Кроме Ющенко, я не вижу сегодня другого лидера, который был бы настолько патриотом и так хотел добра для Украины. Но – и об этом уже столько сказано и написано – система третьяковых влечет свои последствия: до Президента доносится только нужная кому-то информация. Вот и в ситуации со мной – они так добивались моего увольнения и так спешили, что даже не смогли оформить все в рамках закона. Президент, конечно, не может, вникать во все процессуальные тонкости. А команда продолжает демонстрировать правовой нигилизм – теперь уже подталкивая Президента к прямому нарушению Конституции.

Конфликт зашел очень далеко. Вряд ли можно рассчитывать, что Вы и в самом деле вернетесь на прежнее место работы...

Я понимаю, что люди, которые инициировали мое увольнение и продолжают вершить кадровую политику в государстве, не дадут мне возможности работать дальше. Но восстановления на работе я добьюсь, потому что для меня это дело принципа и чести. Что будет дальше и какие причины для моего увольнения потом найдут, – увидим.

Пока еще в области двоевластие, но Вы в судах, а Вера Ивановна – в кабинете...

У меня нет абсолютно никаких претензий к Вере Ивановне. Есть указ Президента, и в соответствии с ним она приступила к исполнению обязанностей. Поэтому нравится мне это или нет, но с ее стороны все законно.

Встречались ли вы с госпожей Ульянченко и обсуждали ли эту коллизию?

Да, однажды мы встречались – в тот день, когда были взломаны двери в кабинет. Я пришел с ключами и сказал, что не нужно было наносить ущерб государственному имуществу, достаточно было позвонить, и я передал бы ей ключи. Кстати, мой помощник, у которого были ключи, в тот день находился на рабочем месте в соседнем кабинете, но никто и не собирался искать ключи. Видимо, пиар заключался именно во взламывании. Разговора о том, что мы два председателя на одну должность, между нами не было да и собственно не должно быть. Интересно другое. Двери в областной администрации были взломаны как раз в годовщину Певчего поля - в этот день два года назад Ющенко провозгласил, что идет в поход за построение правового демократического государства. Сторонники Веры Ивановны собрались отметить это, а заодно и успешное взятие кабинета. Я в тот момент оказался присутствующим, поэтому из вежливости пригласили и меня. Но я не отказался и, когда произнесли тост за годовщину Певчего поля, добавил, что поднимаю бокал за то, чтобы Президент вернулся к преданным обещаниям Певчего поля и Майдана. Мне показалось, что это понравилось не всем...

Евгений Дмитриевич, пока будет выполняться решение суда, чем Вы планируете заниматься?

Я не планирую, я уже работаю. Ни один политик не может быть в стороне от тех событий, которые сейчас переживает страна. Украинская народная партия снова вынуждена была выйти на площадь, чтобы защитить то, что мы добыли в борьбе осенью 2004-го. И я, конечно, вместе с партией.

Мы не будем говорить почему в стране возникло политическое напряжение, но, на Ваш взгляд, чем это все может закончиться?

Убежден, никакие уступки со стороны Президента ради трудоустройства всех порошенко, третьяковых, мартыненко в правительстве Януковича не дадут Ющенко желаемого результата. Как только Янукович станет премьер-министром, сразу же начнется процедура импичмента. Партия регионов, которая сейчас чувствует особый подъем, не будет пытаться осуществить экономическое чудо, чтобы победить на президентских выборах 2009 года. Они добьются досрочных президентских выборов еще осенью. И президентские кумовья самым активным образом будут помогать в этом Партии регионов ради сохранения своего бизнеса и выторгованных для них Президентом должностей. Потому что предавать для них – как дышать, предавали Кучму – будут предавать и Ющенко! А потому у нашего Президента есть только один выход – распустить парламент, отмежеваться от олигархов из „Нашей Украины” и БЮТ и обратиться за поддержкой к народу.

Думаете, народ еще поверит?

Поверит, потому что все же украинцев у нас больше, а они хотят иметь независимое, демократическое государство и не хотят возвращаться к кучмизму. И конечно, вокруг Ющенко готовы опять объединиться партии национал-патриотического направления, которые, собственно, и обеспечили его победу на президентских выборах 2004 года, но были отстранены „любими друзями” от влияния на Президента. Именно благодаря этим «любим друзям» возникло такое массовое разочарование в помаранчевых идеях, и как следствие – сегодня в Верховной Раде оказались не политические партии, а бизнес-проекты, главная цель которых – перераспределение собственности.

А создание „антикризисной коалиции” было лишь игрой, в которой миллиардеры обыграли миллионеров в борьбе за голоса коммунистов и социалистов. Вместе они представляют интересы не более чем 5 процентов самых богатых слоев населения Украины. А 95 процентов – сегодня не имеют своего представительства в парламенте. Эти люди были просто обмануты фальшивыми социальными лозунгами, которых и не собиралась выполнять ни одна из пяти организованных политически-бизнесовых группировок, прошедших в парламент. Народ уже начинает это понимать, так вот на смену бизнес-игрокам на следующих выборах придут люди, имеющие убеждения и исповедующие принцип „Украина превыше всего”. Я в этом убежден. Как и в том, что Ющенко примет мудрое решение и не допустит отката страны в прошлое.

Разговор вел Николай Калениченко