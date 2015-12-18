Порошенко вернул Сиротенко в Нацсвязи и сразу же люстрировал

Соответствующим Указом Президента Украины №708/2015 Сиротенко был восстановлен в должности, и в тот же день другим указом №710/2015 освобожден от должности «на основаниях, предусмотренных Законом Украины "Об очистке власти".

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Как известно, в июле 2015 года Высший административный суд восстановил в должности члена НКРС Игоря Сиротенко, уволенного в мае 2014 года указом и.о. президента Александра Турчинова.