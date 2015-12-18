Порошенко вернул Сиротенко в Нацсвязи и сразу же люстрировал
11:52, 18 декабря 2015Политика
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Президент Украины Петр Порошенко сначала восстановил Игоря Сиротенко в должности члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, а затем уволил по закону о люстрации.
Порошенко уволил Сиротенко / president.gov.ua
Соответствующим Указом Президента Украины №708/2015 Сиротенко был восстановлен в должности, и в тот же день другим указом №710/2015 освобожден от должности «на основаниях, предусмотренных Законом Украины "Об очистке власти".
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Как известно, в июле 2015 года Высший административный суд восстановил в должности члена НКРС Игоря Сиротенко, уволенного в мае 2014 года указом и.о. президента Александра Турчинова.
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