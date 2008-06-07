Прокурор возмущен поведением иностранных студентов

Многие иностранные студенты, которые получили легальные приглашения для учебы в высших учебных заведениях Киева, используют Украину как транзитный пункт для миграции в Западную Европу или занимаются нелегальной трудовой деятельностью в столице.

Об этом сообщил в интервью еженедельнику «Зеркало недели» №21 от 7 - 13 июня 2008 прокурор Киева Евгений БЛАЖИВСКИЙ.

По его словам, «на основании легальных полученных приглашений на учебу в Киев приезжают иностранцы, которые и не собираются здесь учиться, а используют страну как транзитный плацдарм в страны Западной Европы или для нелегального трудоустройства у нас».

По информации столичной прокуратуры, большое количество иностранных студентов, которые прибыли якобы для учебы, ни разу не посетили свои учебные заведения.

«В частности из приглашенных в 2007 году на учебу в Киевский городской медицинский колледж 52 иностранцев 35 в учебном заведении так и не появились. Из 88 приглашенных в Университет пищевых технологий без вести исчезли 37 человек. В действительности список длинный, и сколько таких граждан у нас в стране, наверное не знает никто», - утверждает прокурор Киева.

Но даже те студенты, которые прошли весь курс обучения, часто не спешат оставлять Украину.

«Например, из 110 иностранных студентов Национального медицинского университета имени Богомольца, которые в 2007 году окончили обучение или были отчислены, 11 остались в столице, впоследствии пятеро из них судом привлекались к ответственности за совершение административных правонарушений», - сообщил Е.БЛАЖИВСКИЙ.