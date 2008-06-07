Луганская налоговая получила нового главу из Брокбизнесбанка

Первый заместитель председателя ГНА Украины Вадим КАЙЗЕРМАН представил коллективу налоговой службы Луганской области нового руководителя Сергея РЕКИЯНОВА. Он назначен на должность приказом ГНА Украины от 4 июня текущего года.

С.РЕКИЯНОВУ 50 лет, в свое время окончил Коммунарский горно-металлургический институт, а в 1997 году Киевский национальный экономический университет. Последнее место работы – директор Луганского филиала АКБ «Брокбизнесбанк».

Выступая перед коллективом налоговой службы области, новый руководитель заверил, что кадровых «чисток» не будет. По словам С.РЕКИЯНОВА, главное требование к налоговикам - профессионализм.