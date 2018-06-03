Коалиция ушла – и даже не обещала вернуться?

Сессионное заседание ВР 6 июня стало очень коротким: рассмотрение наболевшего вопроса об увольнении с должности председателя ФГИУ Валентины Семенюк-Самсоненко было в очередной раз перенесено „благодаря” непримиримой позиции „регионалов” и неожиданной болезни самой будущей кандидата в президенты от Соцпартии. Но перед закрытием заседания спикер парламента Арсений Яценюк выдал настоящую сенсацию – объявил, что депутат от БЮТ Игорь Рыбаков и его коллега из фракции НУ-НС Юрий Бут передали в аппарат ВР заявления о выходе из демократической коалиции.

Обычно уравновешенный Яценюк выглядел при этом довольно нервозным. Предупредив, что он не хочет давать оценок, тем не менее, Арсений Петрович назвал выход депутатов из коалиции „определенной изменой”. "Я единственно, что хочу сказать: пусть эти люди опомняться", - заявил спикер ВР, очевидно, от волнения употребив вместо литературной лексемы „опам’ятаються” ее черновицкий вариант „спам’ятаються”.

Да и было от чего волноваться. Заявления двух депутатов дестабилизировали и подвешивают политическую ситуацию в парламенте и в Украине в целом, что не может не тревожить спикера и члена демкоалиции Арсения Яценюка.

Конечно, представители БЮТа (в частности, Олег Ляшко), изо всех сил пытаясь сохранить хорошую мину при плохой игре, заявляют, что юридических последствий выход из коалиции двух ее членов якобы не будет иметь, поскольку, по Конституции, формируют парламентскую коалицию парламентские фракции. А значит, и выходить из нее могут лишь фракции. Но это не конституционное положение, а вывод из него. Однако, можно сделать и другой, более простой и житейский вывод: поскольку коалиция теперь насчитывает не 227, а 225 депутатов, то есть меньше, чем предусмотренный Конституцией минимум в 226 депутатов, то она является недееспособной. И какая разница, выходила из нее фракция – или нет. Следовательно не является легитимным и созданное экс-коалицией правительство.

Кстати, именно так трактуют то, что произошло, регионалы: заместитель председателя фракции ПР Александр Ефремов злорадно заявил, что правительство Юлии Тимошенко теперь в полном составе стало „исполняющим обязанности”.

Представим себе, что так же трактует происходящее Президент Виктор Ющенко. Тогда с его стороны будет логично в связи с недостаточным численным составом коалиции начать отсчет тех 30-ти дней, на протяжении которых Верховная Рада должна сформировать новую коалицию, и 60-ти дней, которые Основной Закон отпускает на формирование нового правительства. Конечно, глава президентского Секретариата Виктор Балога заявил сегодня, что коалиция без выхода из нее фракции НУ-НС еще не развалилась. Но известно, что бывшие эсдеки, как и прежде, хитры и коварны. Пока Балога делает подобные заявления, юротдел СП может напряженно готовить юридическое обоснование прямо противоположных выводов.

Следовательно, счетчик может начать щелкать уже завтра. И что дальше? Подавать на Президента в суд? В этом случае придется подавать именно в Конституционный Суд, куда позавчера глава государства предусмотрительно посадил трех „своих” людей, которые, по мнению экспертов, обеспечат ему в КС стойкое большинство.

Вернуть Рыбакова и Бута в „родные” фракции вряд ли реально. Обозреватели ничуть не удивятся, если Игорь Рыбаков, которому приписывают постоянные контакты с Балогой, вдруг заменит Валерия Хорошковского на посту главного таможенника страны. Говорят, депутат давно мечтал об этой „хлебной” должности. Случайно ли в заявлении Рыбакова о выходе из коалиции речь идет именно о масштабной коррупции в высших эшелонах правительства, а особенно – в Государственной таможенной службе?

Интересно будет посмотреть и на дальнейшую карьеру Юрия Бута. Последний, кстати, мотивировал свой поступок тем, что БЮТ превратил коалицию в „инструмент противодействию Президенту”. Может, увидим принципиально пропрезидентского политика, гражданина Украины с 2002 года, бывшего сотрудника центра международных проектов и сотрудничества Российской академии государственной службы при президенте России, в Секретариате Президента Украины?

Закона об императивном мандате как не было, так и нет. Лидер фракции НУ-НС Вячеслав Кириленко обещает, что на будущей неделе этот вопрос будет поставлен в ВР. Но даже если представить себе, что парламент вдруг оперативно проголосует за превращение депутатов в бессловесных рабов партруководства (отставной генерал СБУ, бютовец Андрей Кожемякин обещал, что нехватку двух голосов в коалиции при голосованиях перекроет внекоалиционный нашеукраинец Иван Плющ), то данный закон обратной силы не будет иметь. Потому изгнание Рыбакова и Бута из парламента и замена их на лояльных членов списка выглядят практически невероятными. Оба Кириленко могут сколько угодно обращаться к совести двух „отступников” и призывать сдать мандаты. Эффект подобных воплей мы уже видели полтора года назад, когда депутаты из тогдашней демкоалиции перебегали к Януковичу. Он равнялся нулю.

А новая демократическая коалиция может быть создана лишь в том случае, если туда войдет фракция Блока Литвина. Но не видно никаких мотивов, исходя из которых литвиновцы лишили бы себя „золотой акции” (очевидно, очень золотой!) при многих ключевых голосованиях и возможности, абсолютно ни за что не отвечая, остро критиковать и власть, и оппозицию, повышая и без того неплохой в последнее время рейтинг.

Недемократическая коалиция тоже выглядит нереально, поскольку во фракции НУ-НС не наблюдается 37-ми депутатов, которые бы согласились на „ширку” с регионалами. Фракция может входить в коалицию, лишь проголосовав большинством голосов (в НУ-НСІ 72 депутата, потому необходим 36+1 голос). По оценкам политологов, сторонников „ширки” там не больше 20-ти.

Потому формирование любой новой коалиции в течение 30-ти дней является больше чем сомнительным. Согласно с Конституцией, Президент, как только истечет месячный срок, получит право распустить Верховную Раду. Но воспользоваться им пока еще не сможет, поскольку та же Конституция запрещает делать это на протяжении года после внеочередных выборов.

Зато Президент сможет назначать указами исполняющих обязанности премьер-министра и остальных членов нелегитимного правительства. Будет ли это законно? На этот вопрос даст ответ Конституционный Суд. И этот ответ выглядит вполне прогнозируемым.

В такой ситуации такая никакая коалиция главе государства не будет нужна. Он будет держать в подвешенном состоянии парламент неопределенный срок, сформирует правительство лояльных „и. о.” и получит все возможности накопления ресурсов и подготовки к последующим политическим баталиям.

P.S. Когда этот материал уже был написан, появилось заявление Президента Виктора Ющенко относительно того, что выход из коалиции двух депутатов не является основанием для ее распада. "Коалиция дееспособна, она продолжит свою работу", - сказал Ющенко. А если не продолжит? Если докажет свою недееспособность? Политические ситуации часто меняются с калейдоскопической скоростью. В ответ на одни заявления могут появиться другие - и совсем другого содержания.

Николай Писарчук