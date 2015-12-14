Порошенко объявил 2016 годом чествования ликвидаторов аварии на ЧАЭС

Президент Украины Петр Порошенко объявил 2016 год годом чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и памяти жертв Чернобыльской катастрофы.

Об этом говорится в указе, подписанном президентом.

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Согласно документу, Порошенко поручил Кабинету министров разработать и утвердить план мероприятий, предусмотрев, в частности, меры по улучшению условий социальной защиты граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы и ликвидаторов.

Правительству поручено подготовить проведение 26 апреля 2016 года в Киеве памятных мероприятий.

Также, согласно указу, Кабинет министров должен обеспечить своевременное и в полном объеме выполнение финансовых обязательств Украины относительно взносов международных фондов по реализации международных проектов на Чернобыльской АЭС.

Кроме того, среди поручений правительству – в шестимесячный срок внести предложения по созданию Чернобыльского биосферного заповедника, а также обеспечить до 1 июля 2016 года пересмотр и уточнение границ территорий зон отчуждения и безусловного (обязательного) отселения, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы, проведение инвентаризации земель, их надлежащего оформления и регистрации прав на землю.

Областные, Киевская городская государственная администрация с участием общественных организаций пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской АЭС должны разработать соответствующие мероприятия на региональном уровне.

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МИД Украины поручено организовать проведение заграничными дипломатическими учреждениями мероприятий в связи с 30-летием Чернобыльской катастрофы, в том числе с участием представителей украинской общественности за рубежом, а также обеспечить участие в мероприятиях в Украине иностранных делегаций и дипломатического корпуса, аккредитованного в государстве.