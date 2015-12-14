Аграрии претендуют на треть мест в следующем парламенте

Аграрная партия Украины готовится участвовать в выборах в Верховную Раду, независимо от того, будут они досрочными или плановыми. Об этом заявил лидер Аграрной партии Украины Виталий Скоцик 13 декабря во время VII партийного съезда, который состоялся во Дворце «Украина» в Киеве.

В общем итоге местных выборов 2015 партия получила средний показатель по Украине 7,9% и пятое место по числу избранных депутатов местных советов, первое место по эффективности кампании, если оценить количество выдвинутых кандидатов и полученных депутатских мандатов, второе место по количеству глав вновь созданных общин и третье место - по количеству избранных от нее депутатов вновь созданных общин и по количеству городских и поселковых глав.

Виталий Скоцик отметил, что целью политсилы является получение не менее 30% мест в Верховной Раде, то есть 160-165 депутатских мандатов. «Мы строим партию не от «денежного мешка». Мы строим настоящую демократическую силу «снизу» - от людей, и уже сейчас представляем интересы всей Украины», - сказал лидер аграриев.

«Аграрная партия планирует закрепиться в тройке партий-лидеров и стать основой политической системы государства. Получить необходимый результат на ближайших парламентских выборах, можно перестроив структуру партии так, чтобы на каждые полсотни избирателей работал хотя бы один партиец», - подчеркнул Виталий Скоцик.

Поддержать коллег приехали европейцы, с приветственным словом от председателя Польской крестьянской партии на съезде выступил Анжей Бутра - президент районных структур Польской крестьянской партии.

Анжей Бутра подчеркнул, что сегодня польское сельское хозяйство является наиболее конкурентоспособным в ЕС: «Этот успех, достигнутый благодаря дотациям и поддержке европейских структур, обусловил появление богатого польского села. Польские почвы менее плодородны, чем украинские, однако поляки занимаются более прибыльными и одновременно экологическими культурами, не имея проблем со сбытом даже, несмотря на российские санкции».

Украинских аграриев от имени Хорватской крестьянской партии письмом поздравил ее лидер Бранко Хрг.

«Фермеры всей Европы заслуживают лучшего отношения и понимания, ведь они являются не только производителями, но и защитниками окружающей среды и хранителями традиций. Аграрии и близкие по идеологии партии всего мира должны более тесно сотрудничать и обмениваться опытом и идеями ради процветания всех сельских территорий», - сказано в поздравлении.

Также во время съезда было обновлено руководящие органы партии, политсовет и вручены партийные билеты новым членам партии, в частности чемпионке мира по спортивной гимнастике Стелле Хлус-Захаровой.