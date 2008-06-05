Балога увидел, как БЮТ бросает демонстративный вызов Президенту

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА считает форсирование рассмотрения в Верховной Раде вопроса о смене руководства Фонда государственного имущества неоправданным и противоречащим порядку выполнения соглашения о создании парламентской коалиции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом В.БАЛОГА заявил после требований фракции БЮТ безотлагательно заслушать отчет действующего председателя ФГИУ и проголосовать за назначение нового руководителя ведомства.

Также В.БАЛОГА отметил, что согласно Конституции, кандидатура председателя Фонда госимущества подается в Верховную Раду официальным документом за подписью премьер-министра. Поэтому рассмотрение кадрового вопроса относительно ФГИУ невозможно, поскольку не соблюдены необходимые для этого процедуры, сказал он.

«После того, как Рада начала работать, демонстрируя конструктивизм и слаженность, над сессионным залом снова стал витать дух потенциального конфликта. В который раз часть парламентского большинства, а именно БЮТ, выносит на рассмотрение противоречивый вопрос относительно председателя ФГИУ", - заявил В.БАЛОГА.

По его словам, "решение этой политической силы о замене одиозной кандидатуры Андрея ПОРТНОВА стоит приветствовать, однако нет никакого оправдания упорному стремлению добиться кадрового голосования уже сегодня". Поскольку, считает руководитель президентского Секретариата, "такой подход прямо противоречит положениям соглашения о создании коалиции в Верховной Раде, где на понятном всем украинском языке четко записано обязательство: безотлагательно принять пакет из 12 законопроектов".

Это обязательство, отметил В.БАЛОГА, до сих пор полностью не выполнено, и рассмотрение каких-либо кадровых вопросов "лишь загоняет парламентское большинство в тупик несоблюдения достигнутых договоренностей».

Руководитель Секретариата также отметил, что во время последних встреч народных депутатов из демократической коалиции с Президентом Виктором ЮЩЕНКО, среди прочего, речь шла и о реализации положений коалиционного соглашения. Глава государства настаивал на выполнении тех пунктов, которые касаются принятия безотлагательных законопроектов. Парламентская сторона, по словам В.БАЛОГИ, согласилась, что отход от положений соглашения был возможен лишь раз - в день формирования состава правительства и назначения премьер-министра. Дальше деятельность коалиции должна базироваться исключительно на коалиционном соглашении.

Таким образом, заключает В.БАЛОГА, "педалирование фракцией БЮТ вопроса о смене руководства Фонда госимущества до принятия первоочередных законопроектов означает не только нарушение коалиционного соглашения, но и демонстративный вызов Президенту". Глава Секретариата считает это недопустимым со всех точек зрения.

«Предостерегаю фракции большинства от создания новых фронтов внутреннего противостояния. Общество ждет от коалиции стабильной, неконфликтной работы, приоритеты которой, в частности, выписаны в коалиционном соглашении. Не следует умышленно провоцировать факторы разлада еще такой «нестабильной стабильности» в парламенте. Вопрос относительно руководства ФГИУ необходимо обязательно рассмотреть, но только способом, который укрепит, а не ослабит коалицию», - сказал В.БАЛОГА.

Как сообщал УНИАН, народный депутат А.ПОРТНОВ (БЮТ), назначенный правительством исполняющим обязанности председателя Фонда госимущества, сегодня отказался от намерений занять должность председателя ФГИУ.

По его словам, он принял такое решение ради единства коалиции и ускорения смены руководства ФГИУ.

После этого фракция БЮТ выдвинула на эту должность Андрея КОЖЕМЯКИНА и заявила о необходимости немедленного рассмотрения в ВР вопроса об освобождении Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО от должности председателя Фонда госимущества Украины.