Человек Березовского утверждает, что Гонгадзе заказал Мороз

Исполнительный директор фонда общественных свобод Бориса БЕРЕЗОВСКОГО Александр ГОЛЬДФАРБ вчера предоставил в распоряжение Генеральной прокуратуры Украины показания свидетеля, который утверждает, что убийство журналиста Георгия Гонгадзе якобы было совершено по заказу действующего председателя Верховной Рады Украины Александра МОРОЗА в сговоре с председателем российской финансово-промышленной структуры “Альфа-групп” Михаилом ФРИДМАНОМ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил сам А.ГОЛЬДФАРБ.

По его словам, свидетель, который дал эти показания в письменном виде под присягой, не является гражданином Украины, и находился в США. Имя свидетеля А.ГОЛЬДФАРБ не называет.

По словам А.ГОЛЬДФАРБА, свидетель отмечает, что в конце лета 2000 года А.МОРОЗ несколько раз ездил в Москву. Цель этих поездок заключалась в том, чтобы заручиться финансовой и политической поддержкой со стороны «Альфа-групп». Как утверждает свидетель, А.МОРОЗ хотел получить финансовую поддержку деятельности своей политической партии, а также с помощью М.ФРИДМАНА заручиться покровительством имевших политическое влияние членов российского правительства, что могло помочь А.МОРОЗУ в его усилиях устранить Леонида КУЧМУ с поста Президента Украины.

Свидетель утверждает, что, в свою очередь, “Альфа-групп” в обмен на помощь А.МОРОЗУ получила бы возможность воспользоваться прибыльными приватизационными проектами в энергетической и других отраслях Украины, как только А.МОРОЗ и его сторонники пришли бы к власти после свержения режима Л.КУЧМЫ.

А.ГОЛЬДФАРБ рассказал, что фонд Б.БЕРЕЗОВСКОГО нашел этого свидетеля после того, как в марте этого года “Украинская правда” обнародовала стенограмму, свидетельствующую о сотрудничестве бывшего майора госслужбы охраны Николая МЕЛЬНИЧЕНКО с А.МОРОЗОМ еще до убийства Г.Гонгадзе.

Как отметил А.ГОЛЬДФАРБ, со слов свидетеля, по соглашению, которое было заключено между А.МОРОЗОМ и М.ФРИДМАНОМ, ликвидацию журналиста взялась осуществить измайловская преступная группировка (Москва). Впрочем, отвечая на вопрос журналистов, А.ГОЛЬДФАРБ отметил, что ему не известно, каким образом и на кого эта группировка выходила в Украине для осуществления преступления.

Кроме того, отвечая на вопрос, почему именно сейчас, когда в Украине существует политический кризис, фонд Б.БЕРЕЗОВСКОГО решил обнародовать эту информацию, А.ГОЛЬДФАРБ сказал, что он никоим образом не привязывает эту информацию к последним событиям в Украине. Единственная цель, которую, по его словам, преследует фонд Б.БЕРЕЗОВСКОГО - информирование граждан о новых обстоятельствах, появляющихся у фонда Б.БЕРЕЗОВСКОГО по делу Г.Гонгадзе.

В то же время А.ГОЛЬДФАРБ отметил, что свидетель, который дал вышеупомянутые показания, готов прибыть в Украину, но при условии, если ему будет гарантирована полная безопасность.

Также, отвечая на один из вопросов, А.ГОЛЬДФАРБ отметил, что, по его мнению, вообще убийство Г.Гонгадзе - «это очень странное убийство. Здесь были задействованы десятки людей… Такое впечатление, что все это было сделано напоказ».

На вопрос журналистов, был ли при передаче письменных показаний разговор А.ГОЛЬДФАРБА с руководителем следственной группы по делу Г.Гонгадзе Романом ШУБИНЫМ о недопустимости их обнародования, А.ГОЛЬДФАРБ сказал, что такого разговора с представителем Генпрокуратуры у него не было, а, значит, он может обнародовать показы свидетеля.

За официальным комментарием УНИАН обратился в пресс-службу Генпрокуратуры, которая пообещала впоследствии прокомментировать заявление А.ГОЛЬДФАРБА.