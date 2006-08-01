БЮТ не будет ”заворачивать тело Януковича в красивую бумагу”

Фракция БЮТ заявляет о готовности реализовать Универсал национального единства, находясь в оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил народный депутат с фракции БЮТ Андрей ШКИЛЬ сегодня в интервью журналистам.

«Мы будем работать над реализацией универсала даже в оппозиции – это однозначно. Но принимать участие в широкой коалиции не будем. Мы об этом заявляли еще в начале избирательной кампании и до этого времени мы не отступили от задекларированных принципов», - сказал А.ШКИЛЬ.

Народный депутат также заявил о неизменности позиции БЮТ относительно того, чтобы универсал стал основой для создания широкой коалиции. «Мы за то, чтобы универсал работал, но мы не будем заворачивать в красиво аргументированный универсал политическое тело ЯНУКОВИЧА», - подчеркнул он.