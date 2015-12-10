Суд изменил меру пресечения для экс-нардепа Юрия Сиротюка

Как передает корреспондент УНИАН, защита Сиротюк обратилась с ходатайством изменить меру пресечения - домашний арест с 20 00 до 7 утра на более мягкую меру пресечения, поскольку Сиротюк избран депутатом Киевсовета. И учитывая выполнение депутатских обязанностей не всегда может возвращаться домой в восемь вечера. Представитель прокуратуры выступил против удовлетворения этого ходатайства, отметив что целесообразнее было бы сократить время обязательного пребывания Сиротюка дома.

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После достаточно длительного судебного заседания - почти часов - суд вынес решение, что Сиротюк может не ограничивать свое передвижение в пределах Киева и обязан являться по первому вызову органов следствия.

Также суд постановил оставить электронный браслет, который контролирует передвижения Сиротюка при нем.

Такая мера будет действовать до 10 февраля 2016 года.

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Как сообщал УНИАН, Сиротюка вместе с другими "свободовцами" подозревают в организации беспорядков у парламента 31 августа после принятия в первом чтении изменений к Конституции в части децентрализации. Тогда агрессивно настроенные митингующие начали штурмовать ВР, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната. Погибли четверо бойцов Нацгвардии. Еще около 150 человек пострадали.

11 сентября Печерский райсуд постановил арестовать Сиротюка сроком на 60 суток.

4 ноября суд изменил ему меру пресечения на домашний арест, тем самым не удовлетворив ходатайство прокуратуры о продлении содержания его под стражей.

Сиротюк после изменения судом меры пресечения вышел из Лукьяновского СИЗО в ночь на 9 ноября.