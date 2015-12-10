Порошенко называет защиту прав и свобод граждан приоритетом политики Украины

Об этом говорится в обращении главы государства к украинскому народу по случаю Международного дня прав человека.

«Обеспечение прав и свобод граждан считаю одним из важнейших заданий внутренней и внешней политики нашего государства», - заявил он.

Порошенко напомнил, что недавно была утверждена Национальная стратегия в сфере прав человека, где защита прав человека определена безусловным приоритетом наряду с укреплением национальной безопасности и проведением реформ.

«Благодарен всем общественным объединениям, в первую очередь правозащитным организациям, которые принимали активное участие в разработке этого чрезвычайно важного для страны документа, использовав свой практический и многолетний опыт», - отметил он.

По словам президента, эффективная реализация стратегии должна решить проблемные вопросы в указанной сфере, усилить потенциал государства в противостоянии современным вызовам и рискам, вызванным, в частности, российской агрессией.

«Как глава государства я и впредь буду делать все возможное для обеспечения конституционных прав и свобод граждан Украины. Украинский народ - сплоченный и сильный. Уверен, что вместе мы преодолеем трудности в развитии нашего государства. Мы обязательно победим и добьемся успеха», - заверил Порошенко.