Гройсман: Приоритет 2016 года - восстановление нашего экономического потенциала

Об этом заявил Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман, выступая во время 16-го заседания Национального совета реформ во вторник, сообщает пресс-служба ВРУ.

Как отмечается в сообщении, в этом контексте Гройсман заявил о необходимости принятия «чрезвычайно ответственных решений, в том числе, по изменению постсоветской неэффективной налоговой системы».

Руководитель парламента подчеркнул, что в основу обновленной фискальной системы должен быть положен ряд важных принципов. По его словам, «система администрирования должна быть прозрачной и покончить с любыми злоупотреблениями с той или иной стороны». «Налоги в стране нужно платить, и это должно быть престижно, должно быть ответственно», - заявил он.

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По мнению Гройсмана, требует пересмотра и вопрос о размере налоговых ставок. «Ставки должны не загонять предприятия и бизнес в тень, а позволять развиваться предприятиям, предпринимательству, национальной экономике», - сказал он.

Председатель Верховной Рады также заявил, что налоговая система должна быть прогнозируемой и стабильной. «Нужно обеспечить прогнозируемость решений, которые будут приняты, и неизменность установленных правил», - добавил он.

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По убеждению Гройсмана, такой подход будет способствовать возвращению доверия к налоговой системе и «запустит совсем другие механизмы и администрирование, и развитие экономики, и создание новых рабочих мест», подчеркивается в сообщении.