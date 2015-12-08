Рада может рассмотреть вопрос о сложении мандата Филатовым в четверг

Об этом в комментарии журналистам сообщил заместитель председателя комитета ВР по вопросам регламента Павел Пинзеник.

«Решение комитета о вынесении вопроса на голосование есть, его можно принять в любой момент. Предварительная договоренность – выносить вопрос на голосование в четверг. Но будут ли голоса – увидим», – сказал Павел Пинзеник.

Как известно, 26 ноября Верховная Рада провалила голосование за сложение депутатских полномочий тремя народными депутатами: внефракционным Борисом Филатовым, избранным городским головой Днепропетровска, членом БПП Владиславом Атрошенком, избранным мэром Чернигова, и представительницей фракции «Радикальной партии» Златой Огневич, которая написала заявление о добровольном сложении полномочий.