Возле ВР проходит акция с требованием отставки Яценюка (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас уже собралось около 400 человек. Значительное количество участников акции держит флаги с символикой ВО “Свобода”.

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Также некоторые участники акции держат флаги “Правого сектора” и флаги Украины.

ВО Свобода направляется к Верховной #Рада8. Скандируют "#кулявлоб#Яценюк в " и другие лозунги против премьера pic.twitter.com/iOGIt202Lj — Радио Свобода (@radiosvoboda) December 8, 2015

Среди лозунгов: “Долой премьера-коррупционера Яценюка!”.

Участники акции стоят за ограждающей лентой.

Кроме того, возле парламента находятся активисты «УКРОПа», которые требуют прекратить преследование лидера партии Геннадия Корбана. Они держат в руках транспаранты с обращением к вице-президенту США Джо Байдену, который сегодня будет выступать в украинском парламенте: “Мистер Байден, помогите остановить репрессии против волонтеров”, а также плакаты с портретом Корбана и надписью: “Он за собственные средства защищал страну от российской агрессии, а его посадили в тюрьму!», «Свободу Корбану!».

Сейчас обстановка у здания парламента спокойная, вместе с тем на прилегающей территории находятся несколько сотен правоохранителей.