Украинский интерес. Взаимопонимание в Вильнюсе, электрический Путин и евроатлантическая солидарность

Отношения между Киевом и Вильнюсом остаются теплыми и конструктивными. Это подтвердил визит Петра Порошенко в Литву, где украинский президент пообещал не только изучать балтийский опыт европейской интеграции, но и выразил готовность помочь в строительстве газопровода между Польшей и Литвой, снижающего зависимость последней от российского газа. Кому, как не Украине знать, сколь опасно российское «голубое золото». Порошенко подчеркнул, что Украина не намерена поддаваться на российский шантаж по вопросам вступления в силу Соглашения об ассоциации между нашей страной и ЕС.

Перед полетом в Литву Порошенко побывал на климатическом саммите в Париже, который использовал для борьбы за продолжение санкций против России, заодно сверив часы с Дональдом Туском и Ангелой Меркель. Но «звездами» саммита стали российский и турецкий президенты, обменявшиеся обвинениями в торговле нефтью с ИГИЛ. В современном мире при всей его циничности подобные факты попахивают поддержкой терроризма, и могут иметь далеко идущие последствия.

Владимир Путин увлекся виртуальной борьбой с Реджепом Тайипом Эрдоганом настолько, что даже в президентском послании промелькнуло словосочетание «турецкая клика». Можно ожидать новых изысков о «янычарах большой политики», ведь Москва не скрывает готовности использовать советскую внешнеполитическую риторику даже сегодня. Жаль, что продолжающееся стремительное обострение отношений с Турцией может подтолкнуть Россию к опасному для всех шагу – размещению в Крыму ядерного оружия, ведь иначе обозначить превосходство в регионе над турецкими армией и флотом вряд ли удастся. Анкара пытается реагировать на российские выпады сдержанно, без суеты.

Властелину Кремля пришлось лично лететь на Крымский полуостров, дабы обозначить запуск энергомоста с Кубанью. Путин прекрасно знает, что без постоянной подпитки через телевизор пророссийские настроения в ставшем неуютном Крыму перестанут быть зашкаливающими, и не может этого допустить. Заодно он нейтрализует дальнейшие протесты: вряд ли кто-нибудь на полуострове рискнет громко возмущаться отсутствием света после того, как Путин «все включил».

Тем временем НАТО пригласило к включению в свои ряды Черногорию, что воспринято в Москве как покушение на ее интересы на Балканах. Евроатлантическая солидарность проявилась и в моральной поддержке Турции, и в принятии новой стратегии противодействия гибридным угрозам. Генсек Альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что НАТО поддерживает Украину и выступает за дипломатическое решение конфликта на Донбассе. К сожалению, переговоры в Минске между делегациями Украины и сепаратистов проходят без особого успеха. Министр иностранных дел Павел Климкин во время министерского совещания ОБСЕ в Белграде без обиняков призвал Россию выполнять Минские договоренности, но этот призыв остался гласом вопиющего в пустыне. Зато госсекретарь США Джон Керри заверил Петра Порошенко, что Украина не станет разменной монетой в отношениях Запада и России.

Евгений Магда