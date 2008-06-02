Вопрос промэрского большинства в Киевсовете практически решен - эксперт

Подведение итогов избирательной кампании в Киеве демонстрирует, что у Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО есть лояльное большинство голосов депутатов нового Киевсовета. Об этом заявил в комментарии директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий КУЛИК.

«Так, из 120 мест депутатов Блок Черновецкого получил - 43, ГАК - 8, Блок Литвина - 11. Этих 62 голосов хватит для формирования руководящих органов Киевсовета, - уверен эксперт. - А если учесть, что в новом составе ситуативное общее голосование возможно и с Партией регионов (6 депутатов) и с Блоком Катеринчука (5 депутатов), тогда вопрос контроля над столичным Советом практически решен».

Между тем, по словам эксперта, «такой результат не может не огорчить оппозицию. БЮТ получил 32, а Блок Виталия Кличко - 15. Это всего 47 голосов. Теперь участие в киевской власти для этих политических сил определяется готовностью сотрудничать с мэрией". "Если БЮТ и Блок Кличко изберут конфликтный сценарий отношений с Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ, то Партия регионов и Блок Катеринчука могут сыграть в конструктивную оппозицию и получить важные комитеты Киевсовета», - считает В.КУЛИК.

По его словам, для Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО "важно обеспечить работоспособность Киевсовета, не допустить долгосрочного блокирования работы сессий, поэтому он готов рассматривать различные предложения от возможных партнеров по большинству. Вплоть до привлечения в КГГА представителей от дружеских и конструктивно настроенных блоков».

«Однако для «нового старого мэра» принципиальным вопросом является сохранение должности секретаря Киевсовета за Олесем ДОВГИМ, - подчеркнул В.КУЛИК. - Это не только дело принципа: окончательно проиллюстрировать оппонентам, что они проиграли, довести абсурдность проведения досрочных выборов. Или обеспечение права политической силы, набравшей большее количество голосов, предлагать свою кандидатуру на секретаря Киевсовета».

По словам эксперта, «О.ДОВГИЙ является важным элементом архитектуры Киевской власти при ЧЕРНОВЕЦКОМ. Он смог наладить работу Киевсовета, ему удается снимать острые вопросы в зале. ДОВГИЙ уже показал способность сдерживать политические атаки оппонентов ЧЕРНОВЕЦКОГО, и не только в сессионном зале, но и публично».