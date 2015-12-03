Григоришин: ДТЭК - это механизм для перекачивания денег в карман Януковича, Ахметова и Яценюка

Справедливая рыночная цена электроэнергии, которую энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова отпускает в рынок, должна составлять 60 копеек.

Об этом заявил бизнесмен и один из ключевых игроков на украинском энергорынке Константин Григоришин в интервью журналу "Новое время".

"ДТЭК с моей точки зрения - это механизм для перекачивания денег от потребителя в карман Януковича, Ахметова, Яценюка. Я об этом открыто говорю. Есть неэффективная компания, которая вместо того, чтобы сокращать издержки и продавать электроэнергию по цене с рентабельностью, которая соответствует ее монопольному статусу, искусственно раздувает затраты и получает сверхприбыль", - заявил он.

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Бизнесмен подчеркнул, что справедливая рыночная цена электроэнергии, которую ДТЭК отпускает в рынок, должна составлять 60 копеек.

"Сегодняшний тариф - 95 коп., а хочет ДТЭК продавать ее по 1,5 грн. И не исключено, что этого добьется, пользуясь сложностями зимнего периода. Куда эти деньги деваются? Это способ вымывания денег из системы", - резюмировал Григоришин.

Полное интервью Константина Григоришина читайте в печатном выпуске журнала "Новое время" завтра, 4 декабря.