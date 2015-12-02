Голубов: Саакашвили просит с предпринимателей от 1 до 5 миллионов и врёт о своей зарплате

Такое заявление он сделал на встрече с журналистами. Голубов отметил, что и сам председатель Одесской ОГА ранее говорил о своей большой зарплате в институте, но «немного заврался», передает Таймер.

Нардеп сообщил, что располагает документами, из которых следует, что к работе в международной структуре Саакашвили приступил лишь 1 мая 2015 года, а 30 мая уже стал губернатором, и, по мнению Голубова, за месяц трудов в институте вряд ли смог бы заработать указанную сумму.

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«По моей информации, весь этот месяц Саакашвили находился в Украине. А это значит, это — очередной обман. Это ещё раз подтверждает то, что Саакашвили врёт всегда и даже тогда, когда это необязательно делать», — заявил Голубов, добавив, что провёл своё, «независимое и открытое расследование».

Она показало, что так называемый институт находится в очень бедном районе Вашингтона, между двумя забегаловками (одна из которых по метражу больше, чем весь институт) и автозаправкой.

«Он находится в квартире и является ни чем иным как общественной организацией, у которой к тому же ещё и лицензия отозвана. А значит, «институт» не имеет права заниматься какой-либо деятельностью. Дом, в котором располагается «институт», принадлежит американской семье, которая имеет право сдавать жилье в аренду, но исключительно одной семье. Этот «институт» – это обычная фикция», — рассказал Голубов.

Как подчеркнул нардеп, Саакашвили занимается «фиктивным предпринимательством, вешает на себя чужие заслуги и несуществующие зарплаты».

«Мы хотели попасть на лекции в «институт», узнать, кто там читает лекции, сколько это стоит, но так и не смогли этого сделать. Показали фото Саакашвили мексиканцу, который работает на соседней заправке около 10 лет, но тот его не опознал и сказал, что никогда его там не видел. Михаил Николозович, может, вы в Америке большой профессор, но в Одессе еле–еле доцент», — также заявил Дмитрий Голубов.

Прокомментировал он и работу фонда «На благо Одессы», заявив, что деньги этой организации «разбазариваются на нужды команды грузинских реформаторов — на фуршеты, бензин, новые автомобили». Голубов сообщил, что вместе с некоторыми другими депутатами подал запросы в ряд соответствующие органы, в том числе, в антикоррупционный комитет.

«Команда Саакашвили начинает рассылать предпринимателям письма следующего содержания: просим Вас принято участие в реализации задач благотворительного фонда и оказать благотворительным помощь в размере 1 миллиона гривен. Такие письма подписаны грузинскими реформаторами, которые как госчиновники не имеют права этого делать. Потом просят 2,5 миллиона. Теперь просят 5 миллионов», — также рассказал нардеп, попросив бизнесменов «не подкармливать паразитов».