Август – месяц «сильных компромиссов»

Астрологический прогноз для Украины на следующий месяц

В августе 2006 года можно ожидать большей стабильности в политических процессах в Украине по сравнению с июлем. Но все-таки конфликты, имевшие место в июле, будут развиваться. Более того, возможны новые конфликтные ситуации. Тем не менее, общая оценка всех астрологических факторов позволяет сделать вывод, что август будет более успешным месяцем для политических процессов в стране, чем июль.

Все еще требует пристального внимания процесс формирования политических групп и коалиций. В августе конфликты вокруг этого процесса могут вспыхнуть с новой силой, если участники не попытаются найти компромиссы. Здесь нужно отметить, что в столь сложной ситуации компромиссы – это не просто взаимные уступки. Все компромиссные моменты должны быть точно взвешены для того, чтобы те, кто идет на уступки, имели гарантированные компенсаторы своих потерь в результате уступок. Причем, договоры должны быть составлены четко, ясно, недвусмысленно, и неукоснительно выполняться как минимум до конца 2007 года. Я назвал бы такие компромиссы "сильными". Это важно потому, что причины для конфликтов пока что не исчерпаны, и "слабые" компромиссы будут в будущем разваливаться. В данном случае "слабые" компромиссы – это те, в которых одна из сторон имеет явное преимущество, а вторая сторона несет потери, превышающие выигрыши от договора. Разваливающиеся "слабые" компромиссы способны в будущем еще сильнее обострять ситуацию.

Основная проблема августа – конфликты при решении экономических вопросов. Наиболее уязвимой будет позиция жесткого и бескомпромиссного отстаивания корпоративных интересов, которая может привести к частичной временной изоляции такой группы от политических процессов. Желательно быть внимательнее, так как результатом этого может стать серьезное торможение общих переговоров между политическими партиями. Эта ситуация будет актуальна на протяжении всего месяца, но особенно – в третьей декаде августа. При развитии неблагоприятной ситуации на восстановление диалога может уйти вся вторая половина 2006 года.

Тем не менее, даже в случае обострения конфликтов, август предоставит возможности не только для их решения, но даже для того, чтобы найти "сильные" компромиссы, которые помогут решать проблемы и сейчас, и в будущем. При появлении проблем, о которых говорилось выше, желательно более интенсивно и открыто вести переговоры. Это поможет решить недоразумения.

В этой ситуации "сильные" компромиссы выглядят намного тверже причин, создающих конфликты. Более того, в конце августа – первой половине сентября они получат еще более мощную поддержку, скорее всего, в виде законодательных актов.

Кроме этого, первая половина августа - благоприятный период для решения конфликтных ситуаций, которые возникли в конце июля. Скорее всего, в этот период будут найдены удачные решения политических вопросов, поднимавшихся за круглым столом у Президента. Вернее, ситуация выглядит так, что удачи будут частичными. То есть сложные противоречия и конфликтные отношения останутся, а вопросы, касающиеся политической реформы, будут решаться положительно. Положительным результатом будет договор, цель которого – создать широкую коалицию в парламенте.

Во второй половине августа ожидается еще одна весьма благоприятная ситуация. Она предоставит удачные возможности для решения каких-то экономических или финансовых вопросов. Эти удачи выглядят как четкое выполнение ранее взятых экономических обязательств. Но сейчас трудно для этой астрологической ситуации найти адекватную реальную модель, а тем более – определить ее участников. Когда это событие начнет формироваться, оно будет отражено в наших прогнозах на неделю в более конкретной форме.

Результаты прошлого прогноза (24–30 июля) Цитата из прошлого прогноза: "…Вопросы, даже конфликтные, будут решаться спокойно, без эмоциональных всплесков. А если такие всплески будут иметь место в отдельных случаях, то они вряд ли вызовут "цепную реакцию". То есть, если будут иметь место конфликты, то очень сложно будет вовлечь в них новых участников".

На прошлой неделе проводились переговоры с целью решения спорных вопросов. По сравнению с позапрошлой неделей обстановка была спокойная, хотя решались сложные, напряженные вопросы.

25 июля в комментариях к прогнозу было опубликовано дополнение. Цитата: "…26.07.2006 должны состояться переговоры в благоприятной обстановке… Но к концу этой недели, или в начале следующей эти соглашения могут быть подвергнуты критике…"

27 июля в благоприятной атмосфере начались переговоры за круглым столом, но в последующие дни появились спорные вопросы. На данный момент нет достоверной информации о том, что происходит на этих переговорах.

Следующая неделя

В целом эта неделя для политической деятельности слабо неблагоприятная. Споров должно быть больше, чем действий, стабилизирующих ситуацию. Но эти споры не сильно повлияют на общую ситуацию, сложившуюся на данный момент, и не окажут большого влияния на будущее.

Желательно обратить внимание на вероятность возникновения споров по правовым, процедурным вопросам. Они будут зарождаться в начале недели, но силу приобретут только в середине недели. В этой ситуации могут быть подвергнуты критике или высказывания, или документы. Эта ситуация не обязательно создаст проблемы. Она может выглядеть в виде эмоциональных дискуссий, которые не очень сильно повлияют на решения. Уже к концу этой недели эти споры должны затихнуть, и появится возможность решать аналогичные вопросы в спокойной обстановке. Благоприятные возможности второй половины недели обусловлены настроем психики на коллективное принятие решений, при которых личные мотивы отходят на второй план.

Кроме того, на этой неделе окончательно оформятся события, связанные с формированием политических групп, длившиеся в июле. Но их можно будет увидеть постепенно, на протяжении трех недель, начиная со следующей. Тем не менее, эти процессы пока полностью не завершены. Мы наблюдаем только их промежуточный этап формирования.

Текущая ситуация в политической жизни в Украине на этой неделе ожидается более спокойной, чем в прошлые три недели. Возможны незначительные споры, или претензии чисто на информационном уровне, без определенной цели, и без последствий. Во второй декаде августа они все равно забудутся, не произведя никакого эффекта.

А вот благоприятных переговоров и соглашений будет много. В некоторых из них даже будут попытки положительно решить кардинальные политические проблемы, но они будут не на столько сильны, чтобы достичь этой цели.

Что касается попыток заключить широкомасштабный внутриполитический договор, то они тоже вряд ли смогут быть все реализованы. С точки зрения астрологии можно предположить, что таких попыток было несколько, начиная с середины июля. Кроме того, они направлены, скорее, на решение текущих противоречий, а не тех, причины которые возникли давно. Но можно предположить, что сейчас ведется активная подготовка каких-то решений, которые помогут в августе существенно стабилизировать политическую ситуацию в стране, или, по крайней мере, локализовать конфликты. К сожалению, пока что невозможно заметить конкретные события, которые бы соответствовали этой ситуации. Они должны проявиться позже, во второй и третьей декадах августа.

Вадим Феофанов, астролог