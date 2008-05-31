Польские войска возьмут под контроль центр Афганистана

Польша намерена увеличить свой воинский контингент в Афганистане с 1,2 тыс. человек до 1,6 тыс. человек. Представители польского министерства обороны также отметили, что планируют передислоцировать своих военных, чтобы принять контроль над центральной частью Афганистана у вооруженных сил США в ноябре с.г., передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Associated Press.

Польские войска находятся в Афганистане с 2002 г. в рамках миссии ООН.