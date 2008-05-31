Колесников: скоро народ Украины отправит правительство в отставку

Народный депутат Украины, заместитель председателя Партии регионов Борис КОЛЕСНИКОВ считает, что скоро народ Украины отправит правительство в отставку.

Об этом он заявил сегодня в Донецке на брифинге после XVIII конференции Донецкого областного отделения Партии регионов, передает корреспондент УНИАН.

"У Партии регионов нет необходимых голосов в парламенте, чтобы отправить правительство в отставку, хотя уже скоро сам народ его отправит в отставку", - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

Он резко раскритиковал работу Кабинета министров, а существующую модель управления экономикой страны назвал "абсолютно бездарной и безграмотной". В подтверждении своих слов Б.КОЛЕСНИКОВ отметил, что "многие ведущие страны Запада пытаются снизить стоимость своей валюты, чтобы открыть производителям экспортные возможности". "Мы же пытаемся повысить уровень собственной валюты, повысить стоимость собственной валюты. Это приведет к тому, что украинские товары не будут продаваться за рубежом. Это приведет к падению производства и не поступлению валюты, не за что будет покупать импорт", - аргументировал он.

Б.КОЛЕСНИКОВ спросил: "Что это за антиинфляционные законы, которые позволяют ввести в страну одномоментно 250 тыс. тонн мяса, то есть 15% от годового потребления?».

По его мнению, «это разрушит рынок полностью и сделает крестьян нищими, а их в стране 36-38%».

Для преодоления инфляции, как считает Б.КОЛЕСНИКОВ, "выход очень простой – создать условия для экономического роста". "То есть, надо снизить налоги и поставить во главу угла верховенство права. Этот выход для мировой экономики живет 100 лет", - объяснил народный депутат.

"Но когда приходят к власти, чтобы повысить свой политический рейтинг быстро, это заканчивается коллапсом и полным обнищанием населения", - заключил Б.КОЛЕСНИКОВ.