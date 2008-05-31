Теризбирком назначил первое заседание новоизбранного Киевсовета

Киевская городская территориальная избирательная комиссия созывает первую сессию новоизбранного Киевского городского совета VІ созыва (пленарное заседание) на 3 июня 2008 года на 14:00. Соответствующее постановление ТИК издала 31 мая по результатам внеочередных выборов депутатов Киевского городского совета от 25 мая.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГТИК, в соответствии с ч.2 статьи 46 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», первая сессия новоизбранного сельского, поселкового, городского совета созывается соответствующей ТИК не позже, как через две недели после регистрации новоизбранных депутатов совета.

По предписаниям ч.4 ст.45 этого закона совет считается полномочным при условии избрания не менее, как двух третей депутатов от общего состава совета.

Депутатами Киевского городского совета избраны 120 человек.

В повестку дня внесено сообщение городской территориальной избирательной комиссии о результатах голосования, а также итоги внеочередных выборов Киевского городского председателя и депутатов городского совета.