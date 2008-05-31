Жвания заявляет, что Виктор Ющенко в 2004 году не был отравлен

Народный депутат, член фракции «Наша Украина – Народная самооборона» Давид ЖВАНИЯ заявляет, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в 2004 году не был отравлен.

Об этом он сказал в пятницу вечером в эфире Радио «Свобода».

По его словам, заявить же об отравлении уговорила тогдашнего кандидата в Президенты определенная группа людей с его избирательного штаба.

«Мое мнение, что он не был отравлен. Во-первых, если это делали спецслужбы, то они должны были бы это делать профессиональнее. Зачем отравлять человека, чтобы у него появились какие-то проявления болезни на лице? Это нецелесообразно», - считает депутат.

По его убеждению, "это абсолютно бессмысленная история, которая выглядит в действительности просто смешно".

«Она не принесла «плюсов», она принесла «минусы». Ведь были агрессивные заявления, которые очень напугали людей. Так что, это очень помогло ЮЩЕНКО на выборах и прибавило голоса? Я считаю, что наоборот! Это отвернуло многих людей, которые не хотели верить в эпатаж», - отметил Д.ЖВАНИЯ.

«Признание этого факта руководством штаба было колоссальной ошибкой», - прибавил он.

"Были споры, и я был категорически против этого и рассылал всем штабам информацию, чтобы не реагировали на заявления определенных членов штаба ЮЩЕНКО. К сожалению, определенные круги принудили ЮЩЕНКО заявить самому о том, что он считает себя отравленным», - подчеркнул депутат.

«Это является несчастьем для этой страны уже четыре года. Реально после этого произошло много такого, что испортило отношения Украины и с соседями, и со всем внешним миром. Мир эмоционально воспринял это, а дальше реально… молчит. И государство Украина получило "минус", а не "плюс", – сказал Д.ЖВАНИЯ.

Как сообщал УНИАН, во времена оранжевой революции Д.ЖВАНИЯ был одним из ближайших соратников В.ЮЩЕНКО - он крестил последнего президентского сына Тараса.

Однако недавно генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО обратился в Святошинский райсуд Киева с заявлением об отмене решений, которые позволили Д.ЖВАНИИ получить в свое время украинское гражданство.

Суть претензий прокуратуры заключается в несовпадении данных относительно временных периодов пребывания и проживания Д.ЖВАНИИ в Украине, которые были основанием для принятия решений, позволяющих ему получить украинское гражданство.

В то же время А.МЕДВЕДЬКО отмечает, что «Генеральной прокуратуре стало известно о решении Советского районного суда Киева 15 мая 2008 года только после поступления обращения заместителя главы Секретариата Президента – уполномоченного Президента по вопросам контроля над деятельностью СБУ Игоря ПУКШИНА от 15 мая 2008 года».