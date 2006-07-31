Тимошенко: универсал не сможет привести к одному знаменателю две разные силы

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО планирует принять участие в заседании круглого стола у Президента, но считает, что Универсал национального единства не сможет объединить две диаметрально противоположные группы политических сил.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня журналистам.

«Проведение круглого стола лишний раз доказало, что в парламент пришли две группы политических сил, которые диаметрально противоположно видят дальнейшее развитие страны. К сожалению, никакой универсал не сможет привести к одному знаменателю две разные силы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер БЮТ к первой группе отнесла «те политические силы, которые ничем не отличаются от команды Леонида КУЧМЫ», а ко второй группе – демократические силы. «Без сомнений, что вторая команда намерена предпринимать меры по дальнейшей демократизации страны и на утверждение национальной самоидентичности», - пояснила она.

Ю.ТИМОШЕНКО еще раз подчеркнула, что считает единственным выходом из сложившейся ситуации досрочное проведение парламентских выборов.

Ю.ТИМОШЕНКО также сообщила, что фракция БЮТ определит свою стратегию поведения в парламенте только после того, как Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет решение – либо о роспуске парламента, либо о внесении кандидатуры на должность премьер-министра.

Как сообщал УНИАН, 27-28 июля в Киеве под председательством Президента проходили заседания круглого стола, на котором планировалось подписание Универсала национального единства.

Однако главе государства и лидерам политических сил пока не удалось подписать этот документ. По договоренности сторон, на протяжении 29-30 июля должны были пройти консультации лидеров фракций с политсоветами политических сил - участниц переговоров. После этого переговоры планируется продолжить.