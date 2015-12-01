Три миллиона украинских пенсионеров получают пенсию через ПриватБанк

Каждый четвертый украинский пенсионер получает пенсию с помощью пенсионной карты ПриватБанка. Согласно данным Пенсионного фонда Украины, на 1 ноября 2015 года количество владельцев пенсионных счетов и карт ПриватБанка составило 3 000 967 человек. Общая численность пенсионеров в Украине составляет около 12 млн.

«В последний рабочий день октября нашим клиентом стал 3-миллионный пенсионер, им стал житель украинской столицы, – говорит первый заместитель Председателя Правления ПриватБанка Олег Гороховский. – Мы решили поощрить нашего 3-миллионного клиента пенсионной программы замечательным подарком – он отправится с супругой на романтический weekend в Рим».

Чтобы открыть пенсионную карту в ПриватБанке, нужно просто подать заявку по телефону или на сайте банка – банк сам оформит необходимые документы в пенсионном фонде. При этом все клиенты, которые получают пенсию с помощью пластиковых карт ПриватБанка, могут снимать наличные без комиссий в банкоматах любого украинского банка – комиссионные за пользование услугами «чужих» банкоматов оплачивает ПриватБанк.