Ющенко, Тимошенко и Януковичу советуют отказаться от выборов Президента

Народный депутат, член фракции «Наша Украина – Народная самооборона» Анатолий ГРИЦЕНКО призывает главу государства Виктора ЮЩЕНКО, премьер-министра ТИМОШЕНКО и лидера оппозиции Виктора ЯНУКОВИЧА отказаться от президентских амбиций во имя нормализации работы парламента и правительства.

Об этом А.ГРИЦЕНКО заявил в интервью корреспонденту УНИАН, комментируя нынешнюю политическую ситуацию в стране.

«Я считаю, что вместо расшатывания ситуации, надо дать возможность наладить эффективную работу нынешней коалиции. Единственным условием, при котором новая широкая коалиция может быть создана, и будет эффективной - это отказ трех политиков первого ряда (В.ЮЩЕНКО, Ю.ТИМОШЕНКО и В.ЯНУКОВИЧА) от участия в следующих президентских выборах», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

При этом он высказал мысль, что «никто из них не готов к такому шагу и публичному заявлению».

В то же время А.ГРИЦЕНКО считает, что если бы названные политики согласились на подобный шаг, «тогда бы они могли себе позволить работать еще полтора года на интересы страны и ее экономики, и тогда бы по-другому заработал парламент и правительство, и на фоне такого согласия можно было бы готовить изменения к Конституции».

Отвечая на вопрос, возможно ли в сегодняшних условиях переформатировать коалицию, А.ГРИЦЕНКО сказал: «Я считаю, что сегодня в парламенте нет предпосылок для формирования другой коалиции, несмотря на то, что есть желающие, действия которых многие месяцы направлены на то, чтобы создать новую коалицию».

Вместе с тем А.ГРИЦЕНКО отметил, что если бы коалиция создалась на основе других парламентских фракций, а не БЮТ и НС-НУ, «тогда были бы все основания говорить об искривлении волеизъявления народа, за что Президент год назад распустил предыдущий парламент».