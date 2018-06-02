Здравствуй, американское оружие

В документе, в частности, сказано, что средства, в объеме 300 млн долларов США в течение 2016 финансового года, предусматриваются в помощь армии и всему сектору обороны Украины для обеспечения безопасности. Это включает в себя, в том числе, обучение, оборудование и материально-техническое обеспечение. Составители бюджета отмечают, что цель такой поддержки состоит в расширении возможностей армии и других сил безопасности Украины осуществлять защиту против дальнейшей агрессии, в развитии возможностей защищать суверенитет и территориальную целостность, поддержке правительства Украины по защите от действий России и пророссийских сепаратистов, нарушающих соглашения о прекращении огня от 4 сентября 2014 года и от 11 февраля 2015 года.

Для реализации этой цели, в оборонном бюджете США, среди прочего, предусматриваются поставки Украине летального вооружения. Речь идет, в частности, о противотанковых системах, минометах, экипажах с оружием и амуницией, гранатометах, стрелковом оружии и боеприпасов к ним. Непосредственно на это выделяется 50 млн долларов. Довольно существенная помощь, если учесть, что всего на закупку вооружения и военной техники в государственном бюджете Украины на 2015 год на эти цели предусмотрено почти 7,5 млрд гривен (чуть более 300 млн долларов).

Кроме того, Украина может получить контр-артиллерийские радары среднего и дальнего действия, которые могут обнаружить и определить местоположение дальнобойной артиллерии противника. Также в качестве помощи Украине могут быть предоставлены беспилотные летательные тактические системы наблюдения, защищенное коммуникационное оборудование и другие электронные системы защиты.

Вместе с тем, 20% от всей суммы ассигнований может быть использовано для обучения украинских военных. Речь идет, в частности, о проведении тренингов учений по планированию, командованию и управлению боевыми операциями, разминированию, оказанию первой медицинской помощи на поле боя и медицинской эвакуации.

Лед тронулся

Стоит отметить, что в оборонном бюджете США речь идет лишь о разрешении президенту оказывать такую ​​помощь, а не о требовании это делать. До сих пор позиция Барака Обамы о предоставлении Украине летального вооружения, даже оборонительного, оставалась негативной. В частности, год назад был принят «Акт поддержки свободы в Украине 2014», который, среди прочего, также давал возможность президенту США предоставить Украине военную поддержку. Однако за все время российской агрессии против Украины, США, как один из гарантов украинской территориальной целостности согласно Будапештского меморандума, так и не соизволили вооружить Украину хотя бы оборонными оружием для сдерживания еще одного гаранта украинской территориальной целостности.

Сейчас же, по словам политолога Тараса Чорновила, позиция Обамы относительно возможных поставок оружия Украине кардинально изменилась. «Необходимо понимать, что на него давят обстоятельства. Он уже никогда не будет президентом (согласно американской Конституции, он завершает свои полномочия), но его политическая сила очень заинтересована в том, чтобы победить на выборах. Понятно, что в последний год, когда президент все больше и больше приближается к статусу «кривенької качечки», происходит смещение акцентов в принятии решений», - считает он.

Таким образом, по его словам, в завершение второго срока президентства, возрастает роль пропрезидентской парламентской фракции в принятии решений. На сегодняшний день, ни у демократов, ни у республиканцев, позиция о необходимости всесторонней поддержки Украины не изменилась. Более того, она стала серьезней, а влияние на Обаму относительно предоставления Украине оборонительного вооружения, среди демократов возросло. «Тот факт, что любые уступки России играют против имиджа партии, которую олицетворяет власть США, нельзя не учитывать», - говорит Чорновил.

В этой связи, по мнению политолога, с необходимостью военной поддержки Украины Обама уже давно смирился. Об этом, в частности, может свидетельствовать тот факт, что, когда президент США уже применял право вето на решение Конгресса, то оно сопровождалось четкими формулировками относительно того, что именно не устраивает Барака Обаму в документе. В то же время, в оборонном бюджете США, в части предоставления Украине вооружений, он не высказывал никаких опасений, хотя и он мог их выразить. Соответственно, Чорновил считает достаточно высокой вероятность того, что в следующем году Украина получит оборонительное оружие из Штатов.

Военная необходимость

Дело в том, что те 300 миллионов долларов для Украины, о которых идет речь в оборонном бюджете США, не планируется передавать нашей стране, так сказать, в натуральном виде. Выделение этих средств предполагает поставки Украине определенных технологий и средств защиты, в том числе, оборонительных. «Это означает, что мы получим современные комплексы, возможности получать которые мы не имели ранее. В том числе, контрбатарейные артиллерийские комплексы, которые дают возможность четко устанавливать любые запуски и атаки артиллерии в нашем направлении в очень большом ареале и отбивать их. Это для нас просто необходимо, если произойдет обострение ситуации», - считает Чорновил.

Но еще один немаловажный для Украины фактор – предоставление военно-технической помощи от США так или иначе фиксирует военное сотрудничество Украины и США вне блока НАТО. «Это тот момент, который является сдерживающим фактором для очень многих агрессоров. Америка готова вложить деньги в украинскую армию, в украинскую оборону конкретно против России. Это, кроме всего прочего, сигнал, который Обама очень долго не хотел подавать, но все-таки подал. В определенной степени, это сдерживающий фактор, который заставит агрессора задуматься. Конечно, если в Кремле будут приниматься какие-то полностью «безбашенные» решения, это не сыграет ключевой роли. Но понимание того, что в Украине действует американское вооружение, работают инструкторы, которые готовят украинских военных – это тот момент, который должен насторожить потенциального агрессора», - считает он.

В свою очередь, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник отмечает, что, несмотря на американскую поддержку и обучение наших военных, что, безусловно ведет к усилению оборонных возможностей Украины, остаются другие ключевые проблемы, которые должны решаться политическим руководством государства. Прежде всего, это касается управления вооруженными силами. «Для примера, есть несколько факторов, которые могут повлиять на принятие или не принятие решения о предоставлении Украине высокоточных противотанковых систем Javelin. Одним из принципов, которым руководствуются западные государства при принятии таких решений – это насколько данная поставка является целесообразной, насколько она будет способствовать деэскалации конфликта. И если Украина сможет убедить партнеров, что это оружие необходимо и будет способствовать деэскалации конфликта, уменьшению человеческих жертв, то вероятность поставок увеличивается», - рассуждает эксперт.

Еще один вопрос, который неоднократно поднимался западными партнерами Украины – вопрос доверия. «У партнеров Украины время от времени возникают вопросы, которые они не поднимают в публичной плоскости, это насколько украинское руководство действительно руководствуется национальными интересами. Особенно это касается борьбы с коррупцией, что непосредственно влияет на принятие решения о поставках оружия», - убежден Мельник.

Сдерживающий фактор

В любом случае, получение Украиной оборонительного вооружения станет сдерживающим фактором для России, считают эксперты. И, по словам Алексея Мельника, не стоит считать, что такие поставки могут спровоцировать Россию на новый виток эскалации. «На сегодня, и особенно на последнем примере с Турцией и инцидентом, когда Турция сбила российский самолет, мне кажется, что основной вывод, который должен сделать Запад, это то, что единственный язык, который является понятным и убедительным для России – решительные силовые акты», - отмечает военный эксперт.

По его словам, чем скорее Россия поймет, что за любые агрессивные действия она будет платить высокую цену, тем быстрее будут вноситься какие-то коррективы в российскую политику. «Недавние поставленные в Украину системы контрбатарейной борьбы как раз и являются сдерживающим фактором, поскольку, в случае их успешного применения (то есть, если будет зафиксирован минометный обстрел и минометная батарея будет «накрыта» немедленно, благодаря тому, что своевременно смогли определить ее местоположение и уничтожить), вероятность, что будут следующие обстрелы, значительно уменьшается. Произойдет это, как минимум, по двум причинам. Во-первых, станет меньше минометов и обслуживающих их специалистов. А, во-вторых, командиры, которые будут принимать решения, начнут задумываться: если один выстрел из миномета грозит им уничтожением, то стоит ли это делать», - рассуждает он.

«Если Украина будет иметь Javelin, то, в случае выхода 10 танков боевиков на позиции, фактически все 10 и будут уничтожены. Тогда уже следующая десятка не будет такой решительной из-за утраты ощущения безнаказанности», - резюмирует Мельник.

В свою очередь директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев уверен, что принятие такого оборонного бюджета США лишний раз свидетельствует – мир входит в фазу милитаризации. По его мнению, Украине необходимо некоторое время, с точки зрения национальных интересов, чтобы запустить свой военно-промышленный комплекс и наладить производство вооружений. На этот период Украина нуждается в помощи, и американцы это понимают. «Они будут действовать очень аккуратно, но, тем не менее, понимая, что непредсказуемость Путина, в которой американцы убедились на примере Сирии, может сказаться на ситуации на Донбассе», - отмечает он.

«Россия уже показала свои военные возможности, и они намного больше, нежели у Украины. Для того, чтобы снизить градус милитаризации ситуации на Донбассе, снизить возможность эскалации военного конфликта, необходимо сейчас укрепить обороноспособность Украины. Ведь когда вероятный противник понимает, что у вас нет военных возможностей, то это только стимулирует его военное наступление», - аргументирует политолог.

По его мнению, таким образом американцы демонстрируют готовность побеспокоиться об обороноспособности Украины, поскольку не все решения можно провести в «нормандском формате». К тому же, на сдерживание России переориентируется и НАТО.

Константин Гончаров