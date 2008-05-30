Бродский: украинские экспортеры контролируют правительство и ВР

Лидер Партии вольных демократов Михаил БРОДСКИЙ выступает против фиксированного курса гривни.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии вольных демократов, об этом М.БРОДСКИЙ заявил, комментируя ситуацию вокруг изменения курса национальной валюты.

«Я, как человек, имевший лицензию №1 в Украине по обмену валют, всегда боролся с фиксированным курсом и первый установил рыночный курс еще в 1992 году, убежден – рыночный курс является благом для страны», - сказал М.БРОДСКИЙ.

По его мнению, крупные экспортеры уже много лет системно препятствуют установлению истинного, рыночного курса гривни. При этом он напомнил, что развитые страны давно отошли от политики фиксированного курса национальной валюты – есть обычный биржевой рыночный курс.

Он считает, что те, кто сегодня выступает против ревальвации гривни, являются лоббистами крупного капитала, олигархов.

М.БРОДСКИЙ также отметил, что для зарождающегося среднего класса, для всех тех, кто сами себя кормят в этой стране, установление реального курса гривни выгодно. «Фиксированный курс гривни, отличающийся от рыночного на десятки пунктов – это нонсенс. Такое положение вещей выгодно только экспортерам и лоббистам крупного капитала. Им нужна возможность продавать валюту по цене 5,05, в то время как весь остальной народ будет продавать по 4,6»,- добавил он.

Лидер Партии вольных демократов также выразил удивление позицией премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО. «ТИМОШЕНКО отмежевывается от ревальвации и не делает настоящих правильных заявлений», - считает М.БРОДСКИЙ.

По его мнению, такая ситуация свидетельствует о том, что украинские экспортеры контролируют правительство, политиков и Верховную Раду.