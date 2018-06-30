В Институте политических и социальных исследований им. И. Кураса НАН Украины состоялся круглый стол на тему: “Внеочередные выборы городского председателя и депутатов городского совета Киева: результат голосования как критерий эффективности избирательных технологий”, во время которого эксперты подвели итоги столичных выборов и оценили их влияние на будущие парламентские и президентские выборы.

Владимир Фесенко, директор Центра прикладных политических исследований “Пента”:

ЧЕРНОВЕЦКИЙ - ИДЕАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОТИВ ТИМОШЕНКО

На этих выборах соревновались две ключевых технологических стратегии: рекламный подход и технология сетевого маркетинга. Победили сторонники сетевого маркетинга. Конкретные цифры исследований: реклама каких кандидатов в мэры вам запомнилась больше всего? Пабат и Пилипишин – 9%. Какая реклама понравилась больше всего? Пабат – 4%, Пилипишин – 3%. А теперь сравните с результатами выборов. Если реклама не понравилась, откуда же взялся такой результат? Вот вам и триумф сетевых технологий. И это является серьезной угрозой, ведь рано или поздно будет выигрывать тот, у кого будет больше денег и кто построит более эффективную и удачную схему подкупа избирателей.

Выборы показали, что возникла потребность в новых лицах на фоне разочарования в конфликтных политических силах. То, что потерпел сокрушительное поражение Луценко – это жирный минус, двойка в прямом и переносном смыслах, которую поставили избиратели за этот революционизм. Устали уже от него. У Юли сработали, как всегда, мобилизационные технологии, особенно на финише кампании. Ей удалось исправить ситуацию и как результат - второе место.

Причины успеха и неуспеха Партии регионов. Православный Киев. Владыка Павел в первой пятерке. А что это дало? Если начинается самовыражение режиссера или политтехнолога – это может быть очень красиво, но зритель может не воспринять этого. Что и получилось у Партии регионов. Красивая кампания. Мне их ролики понравились. Очень красиво, нестандартно, положительно. А результата нет.

Есть бренд Кличко, но нет политической силы Блок Кличко. На прошлых выборах была одна сила, сейчас другая. Я уверен, нынешние инвесторы будут играть в самостоятельный проект. Здесь вопрос возникает, как эффективно использовать бренд Кличко: с кем и как. Нужно подумать, чтобы на остатках “Нашей Украины” формировать новую политическую силу, которая бы не ассоциировалась ни с Тимошенко, ни с Ющенко.

Как это ни парадоксально, все говорили, что киевские выборы будут влиять на президентские выборы. А по моему мнению – больший эффект они будут иметь на выборы парламентские. Можно ожидать, что на парламентские выборы возрастет спрос на эти сетевые технологии. Но вопрос в том – хватит ли ресурсов? Черновецкий будет играть сам на себя - это несомненно. Но его будут пытаться использовать. И не против Ющенко, а против Тимошенко. Это просто идеальная технология против Тимошенко. При желании, он будет забирать из Центральной Украины избирателей Тимошенко, очень бедных, которые клюют или на социальную риторику или, как показал Киев, на конкретную прямую социальную помощь. Я не думаю, что Черновецкий будет реальным кандидатом на президентских выборах. Но он может стать потенциальным конкурентом на преодоление 3% барьера и может стать довольно значимым игроком.

Учитывая тенденции падения популярности ведущих парламентских сил плюс запрос на новые лица, новые проекты - начинается процесс переформатирования партийно-политического круга Украины.

Андрей Ермолаев, директор Центра социальных исследований “София”:

ЧЕРНОВЕЦКИЙ - УКРАИНСКИЙ ЖИРИНОВСКИЙ

Успех сетевого маркетинга я бы воспринимал не как универсальный, с которым можно бегать по всей Украине, а как специфический, негативный, но момент времени. Его можно преодолеть, если пройдут определенные изменения в стране на протяжении 1,5 года. Но, действительно, господин Черновецкий будет работать в Винницкой области, в Хмельницкой и у нас будет огромное государство стогривневых голосов.

На выборах сработал эффект сопричастности – личное общение. Этим объясняется эффект мобилизации голосов БЮТ в интересах Турчинова. Если бы не поездки Юлии Тимошенко - этого шикарного паровоза с косой - то результаты Турчинова были бы намного хуже. Не сработала в этот раз наглядная агитация. Ее воспринимали как источник информации: видел – видел, понравилось – не понравилось, но она не влияла на принятие решения. Не сработала и схема раздачи печатной продукции.

Черновецкий – смешной человечище, украинский Жириновский. Поэтому на этой уморительности, на этой неуместности эта третья сила, достаточно специфическая, может сработать именно с помощью сохранения состояния общенационального стресса. Если следующие избирательные кампании будут происходить в условиях, похожих на киевские, в условиях социально-политического конфликта, разрушения коллективных образов, то появление сетевого маркетинга и смешного человека, который хоть и не одержит победу, будет фактором очень существенного распыления голосов.

Валерий Бебик, председатель Всеукраинской ассоциации политических наук:

ТИМОШЕНКО ВЫТЯНУЛА НА СВОЕМ СОБСТВЕННОМ ИМИДЖЕ И БЛОК, И ТУРЧИНОВА

И в прессе, и в экспертной среде распространилось мнение, что киевская кампания была репетицией президентских выборов. Удалась ли эта репетиция? Думаю, нет. Почему? Потому что из основных игроков только Юлия Тимошенко играла на этих выборах. Виктор Ющенко как Президент дистанционировался. Лидер Партии регионов Виктор Янукович и его ближайшее окружение тоже не вмешивались в эти выборы. Очевидно, они понимали, локальные выборы – это одно, а общенациональные - это совсем другое.

Почему БЮТ на это пошли? Я думаю, просто занесло. Это был фальстарт. То, что они дотянули до19% - это благодаря Юлии Тимошенко, которая ездила по микрорайонам и собирала народ. Она вытянула на своем собственном имидже и блок, и Турчинова. Но в действительности можно сказать, что это - политическая неудача, поражение.

Среди неудачников этой избирательной кампании и Катеринчук. Сколько биллбордов было развешено - и получить только 3%... Катеринчук – это чемпион по неэффективной кампании.

Луценко... Здесь уже и комментировать ничего, не стоит тратить время.

Николай Михальченко, президент Украинской академии политических наук:

ЛИТВИН БУДЕТ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ФИГУРОЙ НА БУДУЩИХ ВЫБОРАХ

Результаты кампании показывают, что избирателю в Киеве надоели старые политические силы. Коммунисты с социалистами не получили ничего. Партия регионов, которая работала фактически на коммунистов и социалистов, резко снизила результат. Населению Киева так поднадоели эти драки, искусственные майданы, поэтому силы, которые работали на провокации и столкновения, тоже не получили большой поддержки.

Блок Кличко может стать новой национальной силой на выборах Президента. Если Кличко выдвинет свою кандидатуру, то получит довольно высокий процент – до 6-8%. Но если он объединится с какой-то силой, то существенно ей поможет. Блок Кличко – достаточно позитивный и сильный.

Результат Блока Литвина – это главным образом заслуга лидера блока, который очень эффективно использовал две рейтинговых передачи: “Свободу слова” и “Свободу Савика Шустера”. Литвин будет перспективной фигурой на будущих выборах.

Относительно пропрезидентских сил – здесь трудно что-либо говорить. Киев всегда приблизительно дает среднюю оценку по Украине. Если в Киеве какая-то политическая сила проиграла, то же самое ее ожидает на общенациональных выборах.

Проигрыш БЮТ в Киеве относительно мэра не является провалом для БЮТ. Безусловно, это удар. Но не провал. Они смогут найти ресурсы, чтобы выдержать этот удар.

Записывала Анна Ященко