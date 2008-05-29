Тимошенко рассказала, о чем говорила с Ющенко в машине

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО надеется, что во время сегодняшней встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО они достигли взаимопонимания.

Об этом глава правительства заявила в прямом эфире на телеканале «Украина».

«Очень комфортно проехали. У меня теперь есть надежда, что все-таки в эту короткую дискуссию по пути (из аэропорта «Борисполь» в Киев - УНИАН) мы нашли взаимопонимание, и бюджет, который так уничтожен Конституционным Судом, который сформирован по политическим признакам, будет во вторник проголосован, и доходная часть будет возвращена», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время премьер, отвечая на вопрос, какие договоренности были достигнуты с Президентом, сказала: «Я не знаю никаких политиков, которые договаривались о чем-то на ходу. Мы говорили о бюджете».

Как сообщал УНИАН, 28 мая на заседании правительства Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что Президент не хочет подписывать закон, касающийся наполнения доходной части государственного бюджета («О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины»), и подчеркнула, что намерена вместе с министром финансов Виктором ПИНЗЕНИКОМ утром встретить в аэропорту В.ЮЩЕНКО и убедить его в необходимости подписать данный закон.

Утром 29 мая премьер встретила Президента в аэропорту «Борисполь» и села в его автомобиль. Они вместе отбыли из аэропорта.

Напомним, 27 мая Конституционный Суд Украины признал неконституционными нормы закона «О Государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины», которыми сужаются или ликвидируются льготы и социальные гарантии для граждан страны. Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что Конституционный Суд принял решение о признании неконституционными некоторых норм закона о госбюджете-2008 по политическому заказу Секретариата Президента и Партии регионов. По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, решение КС направлено на уничтожение всех доходных и расходных частей государственного бюджета. Премьер уточнила, что речь идет об отмене целого ряда источников пополнения государственного бюджета и Пенсионного фонда.

Как заявила премьер, Кабинет Министров возобновит социальные выплаты, прекращенные по решению Конституционного Суда. «Правительство сейчас приняло постановление, которым вопреки решению Конституционного Суда, но, базируясь на тех статьях закона о государственном бюджете, который сегодня все еще сохраняется в действии в некоторой части, возобновляет все социальные выплаты», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.