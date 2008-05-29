Ехануров: будет приказ - пойдем в Абхазию

Политическое руководство Украины не принимало решения о направлении украинских миротворцев в зону грузино-абхазского конфликта

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ на презентации фотовыставки “Украина – миротворческое государство”, открытие которой состоялось сегодня в Центральном доме офицеров в Киеве.

Отвечая на вопрос журналистов, руководитель оборонного ведомства отметил, что для этого существует соответствующая международно-правовая и внутренняя законодательная процедура.

Говоря о политических последствиях участия Украины в урегулировании грузино-абхазского конфликта, Ю.ЕХАНУРОВ отметил, что Министерство обороны не определяет целесообразность такого решения, а выполняет приказы Верховного Главнокомандующего.

Вместе с этим, как отметил министр, украинские военнослужащие имеют огромный опыт и готовы к выполнению миротворческих задач в любых регионах мира.

Как сообщал УНИАН, в ООН не исключают участия украинцев в миссии по поддержанию мира в зоне грузино-абхазского конфликта.

В частности, как заявил 28 мая Постоянный представитель Программы развития ООН в Украине Френсис О`ДОННЕЛ, очень важно, чтобы местные жители были уверены, что миротворческие миссии ООН являются непредвзятыми, нейтральными и направлены на решение проблем локальных конфликтов. Ф.О`ДОННЕЛ отметил, что украинские миротворцы сейчас составляют существенную конкуренцию в разных частях Европы и мира.