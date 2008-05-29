Коммунисты не выпустят российский флот из Севастополя

Почти 600 тысяч подписей за бессрочное базирование Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины собрали коммунисты в Автономной Республике Крым и Севастополе. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил лидер крымских коммунистов, народный депутат Украины (фракция КПУ) Леонид ГРАЧ.

«На сегодняшний день собрали почти 600 тысяч подписей. Из них – более 20 тысяч подписей собрали севастопольцы, они присоединились (к акции – УНИАН)», - сказал лидер коммунистов Крыма. Он сообщил, что в АР Крым и Севастополе коммунисты намерены собрать около 2 млн. подписей. «Мы поставили себе задачу – около 2 миллионов (подписей - УНИАН)», - отметил Л.ГРАЧ.

Планируется, что сбор подписей будет продолжен до середины июня.

На вопрос, можно ли ставить подписи в подписном листе коммунистов против базирования флота РФ в Севастополе после 2017 года, лидер коммунистов Крыма ответил: «Против флота можете организовывать сами (сбор подписей - УНИАН)». «Зачем нам пачкать бумагу?», - добавил Л.ГРАЧ. «Вот организуйте против флота – посмотрю, сколько вы соберете (подписей - УНИАН), боюсь, что по шее получите», - сказал лидер коммунистов Крыма.

Как сообщал УНИАН, 5 мая по инициативе коммунистов и антифашистов в Крыму стартовал сбор подписей за то, чтобы Черноморский флот России «навечно оставался» в Севастополе.