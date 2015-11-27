Москва считает, что за нефтедоллары можно купить душу Европы - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления в университете города Лейден (Нидерланды).

«Смягчение политики ЕС не остановит Россию. В долгосрочной перспективе Россия будет искать господства, а не компромисса. Москва считает, что за нефтедоллары можно купить душу Европы», - отметил Порошенко.

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Он подчеркнул, что необходимо быть сильными сторонниками идей, которые принесли успешное развитие Европе, главными среди которых являются свобода, демократия, уважение прав человека, солидарность и сочувствие.

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«Принцип Европы, который сделал континент сильнее, – идея свободы, в частности свободы личности, более ценная, чем геополитические интересы крупных игроков», – заявил Порошенко.