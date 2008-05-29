Коалиция не допустит отставки правительства

Народный депутат от БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО убежден, что демократическая коалиция не допустит в ближайшее время отставки правительства под руководством Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом он заявил сегодня корреспонденту УНИАН, комментируя информацию о возможной отставке правительства на следующей неделе.

«Демократическая коалиция не допустит, чтобы был проголосован этот вопрос», - сказал он. Народный депутат объяснил это тем, что на прошлой неделе демократическая коалиция еще раз подтвердила реальность своего существования, поскольку в полном составе поддержала принятие ряда важных решений.

В.ПИСАРЕНКО отметил, что БЮТ будет настаивать, чтобы на следующей неделе Верховная Рада рассмотрела ряд экономических законопроектов, которые внесены в парламент Кабинетом Министров. Народный депутат также отметил, что инициатива депутата от Партии регионов Владислава ЛУКЬЯНОВА о регистрации проекта постановления об отставке правительства, не означает, что это является позицией всей фракции Партии регионов. При этом он не исключил, что некоторые политические персоны действительно поддерживают такую инициативу, поскольку «на сегодняшний день достаточно много претендентов на должность главы правительства».