Медведев объяснил Ющенко, чего именно допускать нельзя

Во время телефонного разговора с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО Президент Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ «дал принципиальную оценку ряду шагов украинской стороны, непосредственно затрагивающих интересы РФ».

Как сообщает официальный сайт Президента России, разговор состоялся по инициативе российской стороны.

В сообщении, в частности, сказано о том, что во время разговора было «обращено внимание на необходимость руководствоваться в российско-украинских отношениях принципами партнёрства, не допускать принятия односторонних решений и других шагов, идущих вразрез с ранее принятыми договорными обязательствами и достигнутыми договоренностями».

Главы государств условились продолжить обсуждение актуальных вопросов российско-украинского сотрудничества в ходе пребывания В.ЮЩЕНКО на Петербургском экономическом форуме.