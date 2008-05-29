У Тимошенко рассказали, как Богатырева строит авторитаризм

Чрезмерное вмешательство Совета национальной безопасности и обороны в работу Кабинета министров является признаком создания авторитарной власти.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Первым признаком тенденции к авторитаризму является чрезмерная секьюритизация, то есть представление вопросов широкого спектра вопросами национальной безопасности. И в связи с этим выдвижение на первый план таких институций и структур как СНБО – это является очень опасным признаком», - сказал Г.НЕМЫРЯ.

По его мнению, развитие этой тенденции в дальнейшем может поставить под угрозу основные достижения Помаранчевой революции: реальную, а не фиктивную политическую конкуренцию, подотчетность органов исполнительной власти, свободу слова, равный доступ к средствам массовой информации и в целом открытость Украины.

«Необходимы изменения в Конституцию, потому что если оставить так, как есть, то двух- или трехголовое правительство, или три-четыре параллельных правительства – это дорога к дестабилизации, которая основательно подрывает европейскую перспективу Украины», - считает Г.НЕМЫРЯ.

Вице-премьер также считает преждевременным прекращение мониторинга политической ситуации в Украине со стороны Мониторингового комитета ПАСЕ. «Когда я слышу призывы, что сегодня-завтра нужно отменить мониторинг со стороны ПАСЕ, без предоставления дополнительных аргументов, почему это нужно сделать, – для меня это тревожный звонок: а не стоит ли за этими намерениями попытка избежать европейского контроля», - предположил вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, 28 мая первый заместитель секретаря СНБО Степан ГАВРИШ заявил, что Совет национальной безопасности и обороны не имеет ни единого намерения ставить вопрос об отставке правительства.

С.ГАВРИШ напомнил, что, в соответствии с Конституцией, этот вопрос относится к компетенции Верховной Рады и Президента.

При этом он отметил, что «правительство само могло бы сделать такой выбор», однако, насколько известно, премьер-министр этого делать не будет.

По словам первого заместителя секретаря СНБО, Украине необходимо стабильное правительство, а на будущем заседании СНБО правительству будет лишь представлен ряд предложений, а также поручений для более эффективной работы.