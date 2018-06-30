Украина - миграционный отстойник в духе сотрудничества

Один высокопоставленный отечественный дипломат на днях заявил, что Украина ни в коем разе не должна восприниматься Европой как «бремя» и «проблема». Что страна готова и должна стать шансом для многострадального Старого света, пребывающего сегодня в упадке вследствие жесткой мировой конкуренции и глобализации. В этой связи, поднимаемая тема как раз в полной мере отображает благородную миссию Украины по спасению Европы.

Тернист и противоречив курс, прокладываемый украинской политической элитой на пути к утверждению авторитета государства в системе мировых геополитический координат. Направляемые противоборствующими внутри страны силами, внешнеполитические векторы, словно лебедь, рак и щука, терзают многострадальную Украину: еще чуть-чуть – и как бы ей не разорваться между рафинированными традициями западной демократии и суровыми реалиями газовой дружбы со своим большим восточным соседом.

Но вместе с тем Украина, хотя бы вследствие своего географического положения на границе цивилизаций, миров, культур и сфер влияния, не может не играть роль ведущего актера в театре мировой системы международных отношений, которые претерпевают сегодня значительную трансформацию. Вот взять хотя бы уникальные возможности страны в разрешении такой суперактуальной для континентальной Европы проблемы, как нелегальная миграция. Ее негативные последствия официально прописаны в концепциях национальной безопасности и военных доктринах всех уважающих себя государств как опаснейшие асимметричные угрозы цивилизованному миру. При этом гордые, чопорные, а в некоторых проявлениях просто ленивые европейцы задыхаются от наплыва второсортных граждан третьего мира, требующих от добропорядочных налогоплательщиков дополнительных расходов и сбивающих цену на престижном рынке труда. Не нужно быть узким экспертом в аспектах развития ЕС, чтобы знать: только недалекий европейский лидер не "мусолит" эту тему в свете своих политических перспектив.

Нелегальной миграции форпост

Украина может рассматриваться западными соседями как серьезный и действенный политико-административный форпост на нелегальном пути к благам высокоразвитого общества. Но и для самой Украины незаконная миграция как вид организованной транснациональной преступности приобрела размер явления, которое реально угрожает ее национальной безопасности, экономическим и политическим интересам, стимулирует отток средств в теневой сектор, вызывает напряженность в отношениях с соседними государствами.

За последние 20 - 25 лет Украина превратилась в транзитную страну нелегальной миграции, став ее накопителем, отстойником. Как отмечают аналитики, сегодня на территории страны находится около 800 тысяч мигрантов, что, по оценкам Международной организации по миграции, в 25 раз превышает европейские стандарты по количеству приезжих иностранцев на душу населения. Как свидетельствует самая свежая официальная статистика администрации Государственной пограничной службы Украины, за 2007 год и первые месяцы текущего «зеленые фуражки» выявили и задержали на отечественных просторах около 40 тыс. нелегалов.

Проблема усугубляется в первую очередь тем, что в рамках СНГ существует безвизовое пространство, в которое не входит только Грузия. Это дает возможность гражданам Туркменистана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана беспрепятственно въезжать в Украину через Россию и далее следовать на запад. Через постсоветсткое пространство доступ в европейские страны получают также вьетнамцы, пакистанцы, афганцы, индусы и представители других азиатских государств.

Жертвоприношение на алтарь европейско-украинского сближения

В июне прошлого года Украина взяла на себя историческую миссию спасти Западную Европу от нелегальной миграции. В Люксембурге по итогам 11-го заседания Совета по вопросам сотрудничества Украина – ЕС было подписано Соглашение «О реадмиссии», которым был введен порядок идентификации и возвращения нелегальных иммигрантов, а также упрощения их транзитного проезда. В европейских государствах существует мнение, что хотя Украина сама по себе и не является значительным миграционным донором, большой объем нелегальной миграции в ЕС проходит через территорию страны транзитом. Поэтому для государств - членов ЕС выгоднее заключить соглашения о реадмиссии с Украиной, чем пытаться напрямую высылать нелегалов на родину. Возвращение таких лиц в Украину будет проводиться лишь после установления, что в ЕС они проникли именно с территории этого государства. Специальная ускоренная процедура возвращения лиц предусмотрена также для граждан, задержанных в приграничных областях.

Отдельно нужно подчеркнуть – и это безусловный «плюс» отечественной дипломатии – положения Соглашения, касающиеся реадмиссии граждан третьих стран и лиц без гражданства (именно они являются наиболее болезненными и проблемными категориями для договаривающихся сторон), вступят в силу через два года – по окончании переходного периода. За это время Украина должна успеть заключить аналогичные соглашения со всеми своими соседями. Иначе ей придется отвечать, в том числе и бюджетными средствами, за всех пойманных на территории Евросоюза нелегалов. Так что временной промежуток, хотя и небольшой, для принятия адекватных мер, направленных на уменьшение негативных последствий от обязательств реадмиссии, у руководства страны еще есть.

Соглашения о реадмиссии вызывают далеко не однозначную реакцию со стороны правозащитников. Последние нередко обвиняют цивилизованную, гуманную, демократичную Европу в невыполнении обязательств и снятии ответственности в отношении прав человека, стремлении избавить себя от незваных гостей и тем самым решить проблему предоставления им убежища по политическим и другим мотивам. Причем делается это руками стран, которые еще не в полной мере соответствуют высоким критериям политической культуры Евросоюза. Ведь именно Украине через два года придется в угоду европейцам «таскать каштаны из огня», сдерживая всевозрастающий в поисках лучшей жизни поток нелегалов.

Справка

Юридическая база международных норм по правам человека, на которую ссылаются противники реадмиссии, закреплена во Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 года, в Международном пакте о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года, в Конвенции о статусе беженцев от 28 июля 1951 года и Протоколе о статусе беженцев от 31 января 1967 года, в Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколе № 4 к ней от 16 сентября 1963 года, в Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания от 10 декабря 1984 года.

Почем нелегал на душу населения?

Как отмечают эксперты, реадмиссия – это достаточно затратный комплекс мероприятий. Сейчас один нелегал "стоит" для Украины примерно 1 тысячу долларов. Сюда входит не только его отправка на родину, но и стоимость содержания в соответствующих пунктах временного пребывания. Причем ЕС настаивает: эти лагеря должны полностью соответствовать всем европейским нормам. Так что большим позитивом является тот факт, что в соответствии с договором о реадмиссии, ЕС взял на себя часть расходов. Европейская Комиссия согласилась на выделение средств Украине для обустройства социальных лагерей для нелегальных мигрантов и для улучшения обустройства границ. В частности, в 2007 году на эти цели европейцы обещали выделить 10 миллионов евро, а в 2008 году – 30 миллионов.

Ретроспектива неизбежности заключения Украиной соглашения о реадмиссии с ЕС объясняется тем, что договор о приеме и передаче незаконных мигрантов, является обязательным условием Евросоюза при принятии решения о либерализации взаимных поездок граждан, чего добивалась Украина. Это тот компромисс, на который пошло государство, взяв на себе ответственность за урегулирование вопроса по возвращению нелегалов. В свою очередь, политической уступкой со стороны ЕС за реадмиссионные обязательства Украины стало подписание Соглашения «Об упрощении визового режима между Украиной и Европейским Союзом». Эта договоренность была реализована в одном пакете вместе с редмиссионной. Политическая ценность и главная цель Соглашения выразились в упрощении оформления виз для граждан Украины, которые планируют находиться в Евросоюзе в течение не более 90 дней за период 180 дней.

Руководство Украины высоко оценило подписание обоих соглашений как безусловную победу евроинтеграционного вектора отечественной внешней политики, как выражение доброй воли, готовности украинцев понять и принять общие европейские ценности. В свою очередь, еврочиновники оказались более сдержанными, дипломатично заявляя, что событие свидетельствует о стремлении ЕС к более тесным отношениям с Киевом. «Мы приветствуем желание Украины приблизиться к членству в Евросоюзе, однако, каждая из сторон к этому еще не готова», - примерно так звучат общие комментарии в этой связи.

Принять нельзя реадмиссировать!

Теория и практика реадмиссии является относительно новым феноменом в международном праве. Сущность соглашений о реадмиссии составляют взаимные обязательства государств принять обратно своих граждан, граждан третьих стран и лиц без гражданства, незаконно прибывших на территорию договаривающейся стороны или остающихся там без законных оснований, если данные лица прибыли с территории этой договаривающейся стороны. Договоры о реадмиссии также предусматривают создание технических возможностей для управления процедурой и операциями по перемещению нелегальных мигрантов, а также установление правил возмещения затрат, защиты данных и соблюдение прочих международных прав и обязательств.

После Второй мировой войны, когда в условиях восстановления разрушенной экономики в отношении трудовой миграции действовало относительно либеральное законодательство, западноевропейские государства начали заключать между собой соглашения о контроле за границами и обращении с незаконно прибывшими лицами. Эти правовые акты предусматривали ответственность сторон за нелегальный въезд или пребывание собственных граждан на территории другой договаривающейся стороны.

В 70 - 90-х годах прошлого столетия стало актуальным распространение подобных обязательств и на граждан третьих стран, а также лиц без гражданства. Это было обусловлено тем, что основные программы въезда на тот момент уже не действовали вследствие нефтяного кризиса и резкого спада экономики. А последующие политические изменения в Европе повлекли за собой увеличение объемов вынужденной миграции из постсоветского пространства и превратили государства Центральной и Восточной Европы из "поставщиков" мигрантов, в первую очередь нелегальных, в "транзитные коридоры" для них.

О всплеске в последние годы актуальности реадмиссии красноречиво свидетельствуют следующие цифры. В 1950 - 1970-е годы европейскими государствами было заключено около 15 соглашений о реадмиссии, в 1980-е – 3, в 1990 - 2000-е – более трехсот.

Обратным транзитом в «третий мир»

Сегодня Украина стремится к созданию общего реадмиссиионного пространства в первую очередь между Євросоюзом, Россией, Белорусью, Молдовой, а также с азиатскими государствами, являющимися главными контрибьюторами распространения нелегальной миграции. И руководство страны, и официальные органы, уполномоченные бороться с нелегальной миграцией, и дипломаты, и специалисты в сфере миграционной политики как никто заинтересованы, чтобы эта проблема имела для Украины наименьшие негативные последствия. Причем совершенно очевидно, что ее разрешение не может состояться обособленно, без учета интересов и возможностей соседей по региону, без реализации комплекса мероприятий политического, дипломатического, экономического, правового, организационно-технического и даже силового характера.

Андрей Лавренюк