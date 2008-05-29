В Ирпене подожгли дом журналиста

Сегодня утром в г. Ирпень Киевской области был совершен поджог дома, в котором живет руководитель проекта Ура-Информ, журналист Виталий Рождаев.

В 4 часа утра неизвестные, вырезав стекло, бросили на кухню дома горючую смесь в пластиковой бутылке. По счастливой случайности родители хозяина дома заметили пожар и вовремя его локализовали.

На момент поджога в доме находились, кроме Виталия Рождаева и его жены, двое детей - дочка 2,3 года и племянник 1,3 года, а также родители преклонного возраста.

Как сообщил потерпевший, урон от поджога оказался минимальным, поскольку возгорание было замечено почти сразу же. На вопрос о возможной связи поджога c профессиональной деятельностью, потерпевший заявил, что пока рано устанавливать какую-либо связь, поскольку в настоящий момент на месте поджога работает милиция, которая устанавливает необходимые факты для работы следственных органов.

Ура-Информ