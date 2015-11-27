Корбан призвал Садового распустить депутатов "Самопомощи" в горсовете Днепропетровска

Об этом говорится на его странице в Facebook.

Уважаемый Андрей Иванович Садовой !Хочу Вас проинформировать о назревающем нехорошем переломе в украинской политике.... Posted by Gennady Korban on 27 ноября 2015 г.

"Уважаемый Андрей Иванович Садовой! Хочу Вас проинформировать о назревающем нехорошем переломе в украинской политике. Сегодня в Днепропетровском горсовете состоялась первая сессия новоизбранных депутатов. Борис Филатов, которому большинство днепропретовчан оказало доверие принял присягу мэра. Однако руководитель городской организации «Самопомощи» Артем Хмельников в компании с депутатами из «Оппозиционного блока» попытались сорвать сессию с целью создания так называемого большинства между Самопомощью и Оппоблоком", - написал Корбан.

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По его словам, руководитель организации "Самопомощи" Хмельников продал места в списке Оппоблоку.

"Андрей Иванович, я хорошо знаю Вас, как последовательного политика и искреннего патриота Украины. Поэтому призываю дать свою оценку происходящему и распустить фракцию «Самопомощи» в горсовете в Днепропетровске", - написал лидер УКРОПа.

"Я расцениваю действия Ваших однопартийцев в Днепропетровске как подлость и удар со спины. Так поступают только трусы, и люди не уважающие жизненную позицию своего лидера. Проще сделать чистку рядов, чтобы они не дискредитировали идею Самопомощи", - отметил он.