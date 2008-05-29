Два министра воздержались при голосовании по Луценко

В заявлении Кабинета министров в связи с возбуждением уголовного дела против министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО были учтены предложения всех министров, но при голосовании двое министров воздержались.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Решение о необходимости такого заявления правительства в связи с очевидными признаками политического преследования члена Кабинета министров, министра внутренних дел было принято в начале заседания. В конце заседания текст обсуждался. Все, кто хотел, внесли свои предложения, они были учтены, и заявление было одобрено за исключением двух министров», - сказал Г.НЕМЫРЯ.

В то же время, вице-премьер не уточнил фамилий министров, которые воздержались при одобрении заявления Кабинета министров. «Я не хотел бы без согласия этих министров, которые воздержались, давать дополнительную информацию. Это достаточно четкая позиция Кабинета министров, потому что воздержались не означает, что они были против», - добавил он.

Г.НЕМЫРЯ также заявил, что считает неэтичным комментировать слова министра юстиции Николая ОНИЩУКА, который заявил, что предлагал принять вместо заявления более уравновешенный документ.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 28 мая в своем заявлении выразил обеспокоенность использованием Генеральной прокуратуры Украины для осуществления политического преследования и давления на членов правительства.

Правительство считает, что возбуждение уголовного дела против министра внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО является надуманным и носит заказной характер.