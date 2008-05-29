Коалиция остнется де-юре, даже если развалится де-факто?

Народный депутат Украины от фракции "Наша Украина - Народная самооборона", председатель парламентского комитета по вопросам евроинтеграции Борис ТАРАСЮК считает, что переформатирование существующей коалиции невозможно.

Об этом он заявил в интервью корреспонденту УНИАН.

«Переформатирование коалиции де-юре невозможно, поскольку из коалиции могут выходить не отдельные личности, а фракции. Однако ни фракция БЮТ, ни фракция НУ-НС такого решения не примут, потому что нет внутри них такого большинства. Но Секретариат Президента может развалить коалицию де-факто. То есть, существующая коалиция будет существовать, но голосованием будет демонстрироваться другой ее формат», - сказал Б.ТАРАСЮК.

В то же время он отметил, что «создание парламентской фракции «Единый центр» невозможно, потому что она не была создана по результатам парламентских выборов. Тогда такой партии не было. Поэтому это может быть разве что какое-то неформальное объединение депутатов».