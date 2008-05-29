Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей МАГЕРА не исключает, что точку в киевских выборах поставит суд.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам по окончании сегодняшнего заседания ЦИК.

По словам А.МАГЕРЫ, в Украине возникла традиция обжаловать результатам выборов. «Я бы очень хотел, чтобы те результаты, которые есть и свидетельствуют о волеизъявлении киевской общины, все восприняли как должное, как факт», - сказал А.МАГЕРА. При этом он отметил, что никто из субъектов избирательного процесса не лишен права обратиться в суд с целью обжалования результатов.

По словам заместителя председателя ЦИК, не исключено, что и на сей раз именно суд поставит окончательную точку в выборах.

Он напомнил, что последний день для определения результатов киевских выборов – это пятница, 30 мая, и поэтому ждать осталось недолго.