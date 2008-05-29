У Луценко опровергают данные о стягивании в Киев донецкой милиции

Министерство внутренних дел опровергает информацию о стягивании в Киев значительных сил милицейских подразделений из Донецкой области.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Департамента связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины по поводу распространения некоторыми СМИ соответствующей информации.

“Такая информация не имеет под собой оснований и не отвечает действительности. Никаких решений о передислокации подразделений милиции из одних регионов в другие руководством Министерства внутренних дел Украины не принималось. Работники органов внутренних дел Украины несут службу в обычном режиме. Это касается и милиции Донецкой области”, - отмечается в заявлении.

Как обращают внимание в МВД, подобные безответственные, неправдивые сообщения могут привести к дестабилизации ситуации, нарушению общественного спокойствия и усилению напряженности в обществе.

Департамент связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины обращается к представителям СМИ с просьбой не распространять непроверенную информацию, не дезинформировать общественность о работе правоохранительного ведомства и быть взвешенными в подаче материалов, которые могут спровоцировать негативные общественные последствия.