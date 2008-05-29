Нацбанк пошел на поводу у правительства, но его подставили?

В Партии регионов убеждены, что Национальный банк Украины в части действий по укреплению гривни пошел на поводу у правительства.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил народный депутат от Партии регионов Анатолий КИНАХ.

«Сегодня Нацбанку, как минимум, не хватило принципиальности и понимания своей ответственности, когда он пошел на поводу у правительства и начал так называемую стерилизацию гривневой массы», - заявил А.КИНАХ, подчеркнув, что действия НБУ привели к дефициту гривни и практически к остановке рефинансирования коммерческих банков.

«Сегодня банки перестают кредитовать строительство жилья, аграрно-промышленный комплекс, и это углубляет кризис банковской системы», - отметил А.КИНАХ.

Народный депутат от Партии регионов Николай АЗАРОВ также подчеркнул, что руководство НБУ действовало при серьезной поддержке правительства.

«Я не думаю, что председатель правления Нацбанка не понимал, что это решение вызовет очень жесткую критику его лично, тем более накладывая вето на решение Совета НБУ. Значит, я же знаю Владимира Семеновича (председателя НБУ Владимира СТЕЛЬМАХА - УНИАН), он не камикадзе, значит, он рассчитывал на очень серьезную поддержку со стороны правительства», - сказал он.

Н.АЗАРОВ в этой связи отметил, что за три месяца 2008 года НБУ перечислил правительству годовую сумму превышения доходов над расходами, что составило 2 млрд. грн. «Это тот объем ресурса, за который правительство многие годы ведет войну с Нацбанком», - сказал Н.АЗАРОВ, добавив, что в бытность министром финансов минимум раз в две недели проводил с Нацбанком переговоры по перечислению этих средств правительству. «И вдруг НБУ так расщедрился - 2 миллиарда в начале года при таком всплеске инфляции перечислять на счета правительства. Это что, антиинфляционная мера? Удивительная смычка НБУ и правительства в этом абсолютно не антиинфляционном действии как повышение курса национальной валюты», - заявил Н.АЗАРОВ, подчеркнув, что имеет очень серьезные претензии к политике Нацбанка.

Как сообщал УНИАН, 21 мая Нацбанк укрепил гривню, установив с 22 мая официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 4,85 грн./долл. Однако уже 22 мая Совет Национального банка Украины вернул официальный курс гривни на уровень 5,05 грн./долл., применив право отложенного вето к решению правления НБУ об установлении официального курса на уровне 4,85 грн./долл.

Председатель Совета НБУ Петр ПОРОШЕНКО вечером 22 мая заявил, что, исходя из решения Совета, в Украине по состоянию на 22 мая действует официальный курс на уровне 5,05 грн./долл.

Однако Нацбанк на 23 мая оставил без изменений официальный курс гривни к иностранным валютам, установленный на 22 мая: 100 USD США - 485.0000 грн.

На сегодняшний день в Основных принципах денежно-кредитной политики на 2008 год, который утверждает Совет Нацбанка, коридор курса гривни установлен в рамках 4,95-5,25 грн. за 1 долл.

Официальный курс на уровне 5,05 грн. за 1 доллар США был установлен Нацбанком с 21 апреля 2005 года (тогда гривня сразу укрепилась на 14 копеек) и не менялся все это время.

23 мая премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО назвала политическим решение Совета Национального банка Украины по изменению официального курса гривни к доллару.

Она отметила, что правительство законодательно запрещено вмешиваться в деятельность Нацбанка и все, что связано с монетарной политикой и валютными курсами - это исключительно функция НБУ. «Единственное, что мне очень жаль так это то, что политика начинает вмешиваться в работу Национального банка. Когда Совет НБУ создан на политической основе и возникают определенные десонансы между Советом и Национальным банком – вот это, кстати, очень плохо», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

28 мая она подчеркнула, что Кабмину законодательно запрещено влиять на политику и решения Нацбанка.