ЦИК восстановила численный состав коалиции в ВР

Центральная избирательная комиссия приняла решение о регистрации 11 новых народных депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании ЦИК, его поддержали 12 членов комиссии.

В частности, ЦИК зарегистрировала одного нового депутата от Партии регионов – Алексея ФЕДУНА и одного депутата от блока Литвина – Олега ПОЛИЩУКА. Остальные девять депутатов – Александр СТЕШЕНКО, Павел УНГУРЯН, Владимир ПИЛИПЕНКО, Сергей ВЛАСЕНКО, Владимир ЛЕМЗА, Александр СОЧКА, Виктор ПАВЛЕНКО, Валерий ДУБИЛЬ, Анатолий ЯГОФЕРОВ – представляют блок Юлии Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, 23 мая Верховная Рада досрочно прекратила полномочия 11 народных депутатов-совместителей.

Голосование по этому вопросу проходило пакетно. Своим постановлением ВР досрочно прекратила полномочия представителей БЮТ Николая СИВУЛЬСКОГО (возглавляет ГлавКРУ), Сергея БУРЯКА (возглавляет Государственную налоговую администрацию), Евгения КОРНИЙЧУКА (первый заместитель министра юстиции), Михаила ЛИВИНСКОГО (руководитель аппарата премьер-министра), Петра КРАВЧУКА (председатель "Укравтодора"), Алексея ЗАРУДНОГО (председатель правления Пенсионного фонда Украины), Михаила ПОЖИВАНОВА (председатель Госкомрезерва), Александра ПОНОМАРЕНКО (председатель правления НАК “Недра Украины”), Игоря ЧЕРКАССКОГО (председатель Государственного комитета финансового мониторинга", а также членов Партии регионов Раисы БОГАТЫРЁВОЙ (секретарь СНБО) и Блока Литвина Виктора ПИЛИПИШИНА (председатель Шевченковской РГА Киева).