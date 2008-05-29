Брат Балоги вышел из НУ-НС и увел с собой толпу народа

Руководитель фракции НУ-НС в Закарпатском облсовете Иван БАЛОГА заявил о выходе из партии "Народный Союз Наша Украина" и сложил полномочия председателя Закарпатской областной партийной организации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Закарпатской областной организации НСНУ.

И.БАЛОГА заявил, что вступил в "Нашу Украину" "как в политическую силу, которая поддерживает программу и деятельность кандидата в Президенты, а в настоящее время главы государства Виктора ЮЩЕНКО".

По его словам, "именно с ЮЩЕНКО я связывал и связываю успешное, демократическое поступательное движение нашей страны, проведение грамотных экономических реформ, обеспечение прав человека и улучшение благосостояния граждан”. В то же время он отметил, что “действия руководителей партии в последнее время все больше идут вразрез политики Президента”.

"Мне не по пути с такими как ЛУЦЕНКО, ЖВАНИЯ и им подобным, которые в настоящее время работают с МЕДВЕДЧУКОМ и СДПУ(о), обманывают народ, открыто порочат деятельность главы государства", – сказал И.БАЛОГА. Он обвинил их в том, что они “скатились до популизма и авантюр” и именно из-за этого партия “утратила авторитет и доверие у народа".

В то же время И.БАЛОГА отметил, что остается членом команды Президента "и в любой должности всегда будет работать на благо общины Закарпатья и Украины".

Кроме того, в пресс-службе отметили, что из партии в полном составе вышли все члены совета, председатели районных и городских партийных организаций, руководители и работники исполкомов.